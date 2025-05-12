Посол Британии в США раскрыл, зачем Путину на самом деле переговоры в Стамбуле

Российский диктатор Владимир Путин на самом деле желает переговоров с Украиной, чтобы поставить под сомнение само существование страны как свободного государства. Такое мнение в интервью телеканалу CBS News высказал посол Британии в США Питер Мандельсон.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"Когда вы посмотрите на мелкий шрифт, вы видите, что он (Путин – ред.) хочет этих переговоров, чтобы поставить под сомнение само существование Украины как свободного, демократического и суверенного государства", — заявил он.

В том же числе посол напомнил, что на этих выходных российские захватчики продолжали атаковать Украину боеприпасами и беспилотными летательными аппаратами (БпЛА), что ему кажется несерьезным.

По словам Мандельсона, он рад тому, что Киев принял предложение от Соединенных Штатов Америки США по установлению полного прекращения огня, но правда заключается в том, что Путин ведет балансировку сил с главой Белого дома.

"И, конечно, что касается нас в Великобритании, мы хотим, чтобы в этом противостоянии победил только один президент. И это президент Трамп, а не Путин. Поэтому это может потребовать дополнительного давления на Россию, чтобы усадить их за стол переговоров", — отметил он.

Также издание "Комментарии" сообщало – фактически глава украинского государства Владимир Зеленский пошел ва-банк, совершив "дипломатический гамбит" и предложив российскому диктатору Владимиру Путину встретиться лично для мирных переговоров в Стамбуле в четверг 15 мая. Такими образом украинский лидер перехватил у Путина инициативу, и теперь оказывает на него давление перед предстоящими переговорами. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации The Guardian.

Авторы публикации обратили внимание, что требование о 30-дневном прекращении огня было выдвинуто в субботу во время визита в Киев лидеров Великобритании, Франции, Германии и Польши. Премьер Британии Кир Стармер заявил, что, если Путин отклонит предложение, будут усилены санкции и увеличена военную помощь для обороны Украины, чтобы заставить Россию вернуться за стол переговоров.