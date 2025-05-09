Почему парад в Москве стал триумфом Китая: действительно ли Си входит в переговоры по Украине

Из всех съехавшихся к Путину на парад выделяется лидер КНР Си Цзиньпин, который уже сделал ряд громких заявлений, в частности назвал Путина союзником в построении нового мирового порядка и подтвердил общую позицию по войне против Украины. К тому же Путин и Си Цзиньпин подписали соглашение о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами. О чем говорят заявления китайского лидера? Можно ли спрогнозировать, как многие говорят, что учитывая провал Трампа с быстрым завершением войны в Украине, именно Китай попытается войти в переговорный трек? Издание с этими вопросами обратилось к экспертам.

Парад Победы. Фото: из открытых источников

Си Цзиньпин получил все, что хотел

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович отметил, что заявления Си Цзиньпина свидетельствуют о том, что он в очередной раз подчеркнул влияние Китая на Российскую Федерацию и продемонстрировал всему миру, прежде всего Трампу, что Россия – это его сфера влияния. И он рассматривает Россию как младшего партнера и, собственно, никто другой претендовать на статус сюзерена по отношению к России не может.

"По поводу заявлений о стратегическом партнерстве и т.п. – это не более чем слова, поскольку сотрудничать в экономическом плане еще глубже, чем КНР и РФ сотрудничают на сегодняшний день, по большому счету, просто невозможно. Они достигли едва ли не максимума. И это очередной информационный повод, чтобы напомнить об их особых отношениях, опять же передать определенный сигнал Трампу, что на фоне всех пошлин и тарифов у Китая есть дружественные страны, есть рынки сбыта и он будет эти страны и рынки сбыта по максимуму использовать. То же касается и стандартных заявлений по поводу противодействия Вашингтону, глобальной политике, решения глобальных вопросов на основе каких-то других механизмов, а не тех, которые применяют, например, западные демократии. Здесь тоже ничего нового нет", – отметил эксперт.

А что касается войны в Украине, то Игорь Рейтерович говорит, что Си Цзиньпин на самом деле не стал однозначно на сторону Российской Федерации.

"Да, с одной стороны, был повторен российский нарратив о первопричинах войны, но Китай об этом говорил и раньше. Собственно об этом говорили и некоторые американцы или русские приписывали американцам такие подходы. Но ведь мы не записываем американцев в союзников РФ. Здесь важнее обратить внимание на другое заявление, прозвучавшее в формате этого визита о том, что мир, который будет между Украиной и Россией, должен удовлетворять обе стороны. Он должен быть справедлив. Поэтому в этом плане Китай просто подтвердил, в определенной степени, свою большую приверженность России. Но однозначно он не становится на ее сторону в войне и не будет расширять свое сотрудничество с Россией, например в военно-техническом секторе по ведению боевых действий против Украины. Более того, Си Цзиньпин уже получил определенные положительные результаты для себя после этого заявления. И Соединенные Штаты, и некоторые европейские страны официально в очередной раз позвали Китай за стол переговоров. Заявили, что он может выступать посредником для урегулирования российско-украинской войны. Мне кажется Си Цзиньпин, собственно, этого и добивался и, по большому счету, ему это удалось", – отметил эксперт.

Подводя итог Игорь Рейтерович добавляет, для Си Цзиньпина этот парад в Москве стал знаковым событием, потому что он получил все, что хотел. Что получила на самом деле Россия – это вопрос риторический, но там и расчет был не на то, чтобы что-то получить, а на то, что просто хотя бы пригласить кого-то к себе и показать, что россияне не изгнанники и с ними хотя бы кто-то общается.

Вхождение КНР в переговоры по Украине не будет мгновенным

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игорь Тышкевич отметил, что Си Цзиньпин максимально "монетизировал" свой приезд на 9 мая в Россию. И пытается до американо-китайского саммита зафиксировать РФ в китайской и только китайской сфере влияния. То есть сделать бесперспективной попытки Трампа сыграть в РФ как в фактор, сдерживающий экспансию КНР.

"При этом в Кремле не оставляют надежд на успех своего трека переговоров с США. Ради этого не пошли на полную сдачу "арктических" вопросов. Ради этого, точнее некоей сделки о ресурсах, не включили вопрос ресурсов в совместную декларацию. И, наконец, важное для нас. Китай входит в переговорный процесс по Украине. Это, кстати, признал и Трамп. О такой возможности, точнее о логике процессов и, что это неизбежно произойдёт говорил в прогнозе на 2025 год, который презентовал в декабре месяце", – отметил эксперт.

Игорь Тышкевич добавил, что вход КНР в переговоры по Украине не будет моментальным. Для Китая важно с новыми вводными войти на подготовку американо-китайского саммита. Для Трампа важно, в том числе с учётом провала политики шантажа тарифами, провала по ближнему востоку и провала его идей по миру в Украине, выработать или обновить собственную повестку для встречи.

"Для России это означает время на проведение летней кампании. То есть, на очередную попытку добиться перелома на линии фронта. А уже ближе к осени начнутся другие процессы", – резюмировал эксперт.

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