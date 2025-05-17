Служба безопасности Украины официально подтвердила начало подготовки к самому масштабному обмену военнопленными с Российской Федерацией. Речь идет о договоренности, достигнутой во время переговоров между украинской и российской делегациями в Стамбуле 16 мая 2025 года, согласно которой запланировано одновременное увольнение по 1000 человек с каждой стороны.

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В ведомстве заявили, что объединенный центр по координации поиска и освобождения пленных при Службе безопасности Украины уже приступил к подготовительным мероприятиям к обмену 1000 на 1000 человек.

Параллельно готовятся к возвращению находящихся в плену украинских защитников. Вместе с Министерством здравоохранения и другими государственными структурами, СБУ организует логистику, размещение и медицинскую поддержку уволенных военных. В частности, предусмотрено обустройство специальных локаций, формирование медицинских команд, обеспечение условий для реабилитации возвращенных воинов.

По данным СБУ, масштабный обмен пленными, о котором договорились в Стамбуле, является частью более широкого дипломатического процесса, направленного на уменьшение интенсивности боевых действий и гуманитарную поддержку пострадавших от войны. Вскоре аналогичную информацию подтвердили и в России.

После этого представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сообщил, что украинская сторона уже приступила к подготовке перечней лиц, которые должны быть возвращены домой в рамках обмена.

"Комментарии" уже писали, что, как заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ, Киев якобы планирует максимально затягивать возвращение в Россию жителей Курской области. При этом в РФ издали бред о том, что этих мирных жителей в Украине якобы держат силой.