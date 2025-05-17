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Удар по автобусу с гражданскими на Сумщине: Британия обратилась с резким призывом к РФ

Официальный Лондон призывает РФ немедленно прекратить огонь в Украине

сегодня, 15:40
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Кравцев Сергей

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми отреагировал на российскую атаку на эвукуационный автобус в Сумской области. свою реакцию топ-дипломат Британии обнародовал в соцсети Х.

Удар по автобусу с гражданскими на Сумщине: Британия обратилась с резким призывом к РФ

Дэвид Лемми. Фото из открытых источников

Министр подчеркнул, что, если российский диктатор Владимир Путин в самом деле хочет мира, Москва должна немедленно согласиться на полное прекращение огня.

Глава британской дипломатии написал в соцсети Х, что нападение произошло всего через несколько часов после переговоров в Турции.

Лемми подчеркнул, что Украина уже согласилась на прекращение огня, поэтому Россия должна сделать то же самое.

"Если Путин серьезно настроен на мир, Россия должна согласиться на полное и немедленное прекращение огня, как это сделала Украина", — написал министр.

Отметим, на Сумщине российский дрон-камикадзе "Ланцет" попал в рейсовый автобус, который вывозил мирных жителей из города Белополье. Большинство жертв – пожилые женщины. Об этом в комментарии "Суспильне" рассказал глава Белопольской общины Юрий Зарко.

Глава ОТГ рассказал, что удар был нанесен уже за пределами города, куда транспорт вывез людей на эвакуацию. Удар нанес дрон-камикадзе "Ланцет", который был наведен разведывательным беспилотником. 

По словам Юрия Зарко, в результате атаки погибли девять человек, еще пять получили ранения. Им оказали первую медицинскую помощь на месте и доставили в больницу в Сумы.

Сейчас продолжается вывоз тел погибших. Часть из них еще не удалось идентифицировать. Среди жертв – преимущественно женщины пенсионного возраста, а также двое-трое мужчин. 

В прокуратуре Сумской области отметили, что при процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту совершения военных преступлений, повлекшее гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).




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Источник: https://x.com/DavidLammy/status/1923681135952896282
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