Циничный удар россиян по автобусу на Сумщине: стало известно кто был в салоне

На Сумщине российский дрон-камикадзе "Ланцет" попал в рейсовый автобус, который вывозил мирных жителей из Белополья. Большинство жертв – пожилые женщины. Как передает портал "Комментарии", об этом в комментарии "Суспильне" рассказал глава Белопольской общины Юрий Зарко.

Удар россиян по автобусу на Сумщине

Глава ОТГ рассказал, что удар был нанесен уже за пределами города, куда транспорт вывез людей на эвакуацию.

Удар нанес дрон-камикадзе "Ланцет", который был наведен разведывательным беспилотником.

По словам Юрия Зарко, в результате атаки погибли девять человек, еще пять получили ранения. Им оказали первую медицинскую помощь на месте и доставили в больницу в Сумы.

Сейчас продолжается вывоз тел погибших. Часть из них еще не удалось идентифицировать. Среди жертв – преимущественно женщины пенсионного возраста, а также двое-трое мужчин.

В прокуратуре Сумской области отметили, что при процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту совершения военных преступлений, повлекшее гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 17 мая 2025 года около 06:00 на выезде из г. Белополье Сумского района враг атаковал, по предварительным данным, беспилотником рейсовый микроавтобус.

В результате атаки оккупантов погибли 9 человек.

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия атаки.

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