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Циничный удар россиян по автобусу на Сумщине: стало известно кто был в салоне

РФ атаковала эвакуационный автобус, трое людей до сих пор в тяжелом состоянии

сегодня, 10:55
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Кравцев Сергей

На Сумщине российский дрон-камикадзе "Ланцет" попал в рейсовый автобус, который вывозил мирных жителей из Белополья. Большинство жертв – пожилые женщины. Как передает портал "Комментарии", об этом в комментарии "Суспильне" рассказал глава Белопольской общины Юрий Зарко.

Циничный удар россиян по автобусу на Сумщине: стало известно кто был в салоне

Удар россиян по автобусу на Сумщине

Глава ОТГ рассказал, что удар был нанесен уже за пределами города, куда транспорт вывез людей на эвакуацию.

Удар нанес дрон-камикадзе "Ланцет", который был наведен разведывательным беспилотником.

По словам Юрия Зарко, в результате атаки погибли девять человек, еще пять получили ранения. Им оказали первую медицинскую помощь на месте и доставили в больницу в Сумы.                                                                                                                                        

Сейчас продолжается вывоз тел погибших. Часть из них еще не удалось идентифицировать. Среди жертв – преимущественно женщины пенсионного возраста, а также двое-трое мужчин.

В прокуратуре Сумской области отметили, что при процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту совершения военных преступлений, повлекшее гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 17 мая 2025 года около 06:00 на выезде из г. Белополье Сумского района враг атаковал, по предварительным данным, беспилотником рейсовый микроавтобус.

В результате атаки оккупантов погибли 9 человек.

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия атаки.

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Источник: https://suspilne.media/sumy/1019915-vijska-rf-udarili-bezpilotnikom-po-rejsovomu-avtobusu-u-bilopilli-e-zagibli/
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