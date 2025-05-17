Жестокий удар РФ по автобусу в Сумской области: много погибших среди гражданских

В результате удара беспилотника по гражданскому автобусу возле Белополья Сумской области погибли девять человек. Есть также раненые, и продолжается спасательная операция. Как передает портал "Комментарии", об этом в видеообращении к украинцам заявил начальник Сумской ОВА Олег Григоров.

Удар РФ по автобусу в Сумской области

"К сожалению, в результате циничного удара россиян по автобусу с гражданскими есть погибшие. По предварительной информации погибли 8 человек. Мои соболезнования близким погибших". — рассказал глава Сумской области.

Кроме того, начальник ОВА сообщил, что из-за обстрела 5 человек были ранены.

Позже Нацполиция обнародовала обновлённые данные, отметив, что погибших уже девять человек.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские оккупационные войска продолжают наращивать интенсивность боевых действий на северо-восточном фронте Украины. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире общенационального телемарафона. По его словам, наивысшая активность наблюдается в Волчанском направлении Харьковской области, а также на отдельных участках Сумской области.

В частности, в районах населённых пунктов Басовка и Журавка Сумской области российские силы регулярно пытаются прорвать украинскую оборону, используя тактику малых штурмовых групп. Эти подразделения действуют по привычной схеме: перед попытками прорыва производятся массированные артиллерийские и минометные обстрелы, направленные на уничтожение позиций Сил обороны Украины. После этого группы противника пытаются зайти вглубь украинской территории с целью закрепления и расширения фронта боевых действий.



