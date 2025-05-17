logo

BTC/USD

103393.47

ETH/USD

2487.30

LTC/USD

100.61

USD/UAH

41.70

EUR/UAH

46.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Жестокий удар РФ по автобусу в Сумской области: много погибших среди гражданских
commentss НОВОСТИ Все новости

Жестокий удар РФ по автобусу в Сумской области: много погибших среди гражданских

Россияне атаковали «Ланцетом» рейсовый автобус Сумской области

сегодня, 08:06
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В результате удара беспилотника по гражданскому автобусу возле Белополья Сумской области погибли девять человек. Есть также раненые, и продолжается спасательная операция. Как передает портал "Комментарии", об этом в видеообращении к украинцам заявил начальник Сумской ОВА Олег Григоров.

Жестокий удар РФ по автобусу в Сумской области: много погибших среди гражданских

Удар РФ по автобусу в Сумской области

"К сожалению, в результате циничного удара россиян по автобусу с гражданскими есть погибшие. По предварительной информации погибли 8 человек. Мои соболезнования близким погибших". — рассказал глава Сумской области.

Кроме того, начальник ОВА сообщил, что из-за обстрела 5 человек были ранены.

Позже Нацполиция обнародовала обновлённые данные, отметив, что погибших уже девять человек. 

Читайте также на портале "Комментарии" — российские оккупационные войска продолжают наращивать интенсивность боевых действий на северо-восточном фронте Украины. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире общенационального телемарафона. По его словам, наивысшая активность наблюдается в Волчанском направлении Харьковской области, а также на отдельных участках Сумской области.

В частности, в районах населённых пунктов Басовка и Журавка Сумской области российские силы регулярно пытаются прорвать украинскую оборону, используя тактику малых штурмовых групп. Эти подразделения действуют по привычной схеме: перед попытками прорыва производятся массированные артиллерийские и минометные обстрелы, направленные на уничтожение позиций Сил обороны Украины. После этого группы противника пытаются зайти вглубь украинской территории с целью закрепления и расширения фронта боевых действий.

Жестокий удар РФ по автобусу в Сумской области: много погибших среди гражданских - фото 2

Жестокий удар РФ по автобусу в Сумской области: много погибших среди гражданских - фото 3

Жестокий удар РФ по автобусу в Сумской области: много погибших среди гражданских - фото 4




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости