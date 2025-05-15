Наступление России на Сумщину: стало известно о реальной угрозе

Российские оккупационные войска продолжают наращивать интенсивность боевых действий на северо-восточном фронте Украины. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире общенационального телемарафона. По его словам, наивысшая активность наблюдается в Волчанском направлении Харьковской области, а также на отдельных участках Сумской области.

Фото: из открытых источников

В частности, в районах населённых пунктов Басовка и Журавка Сумской области российские силы регулярно пытаются прорвать украинскую оборону, используя тактику малых штурмовых групп. Эти подразделения действуют по привычной схеме: перед попытками прорыва производятся массированные артиллерийские и минометные обстрелы, направленные на уничтожение позиций Сил обороны Украины. После этого группы противника пытаются зайти вглубь украинской территории с целью закрепления и расширения фронта боевых действий.

Несмотря на эти попытки, украинские подразделения эффективно сдерживают противника, нанося ему существенные потери. По словам Демченко, существенных изменений линии фронта пока не зафиксировано.

Также представитель ГПСУ обратил внимание на рост диверсионной активности со стороны РФ, особенно вблизи государственной границы в пределах Сумской области, с переходами в направлении Черниговской и Харьковской областей.

Враг ежедневно производит обстрелы пограничных районов, активно применяет различные типы дронов: FPV-аппараты, дроны с оптоволоконным управлением, а также ведет сбросы взрывных устройств с воздуха. В Сумском направлении фиксируется применение авиации.

Ранее портал "Комментарии" уже писал, что на карте аналитического проекта DeepState зафиксировано расширение "серой" зоны между пограничными селами Журавка и Басовка в Сумской области.