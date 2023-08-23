Три фронта Украины: победы, поражения и ожидания

В среду, 23 августа, отмечается День государственного флага Украины. А на четверг, 24 августа, приходится не только День Независимости Украины, но и – полтора года с начала широкомасштабного вторжения РФ в нашу страну. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" ситуацию на всех фронтах, включая внешнеполитический и информационный, а также поделились прогнозом на будущее.

Война в Украине. Фото: Минобороны Украины

В обозримом будущем нас ожидает расширение спектра получаемых вооружений, эффективное применение всего для более продуктивного наступления

Доктор политических наук, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Петренко рассуждает так:

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"На военном фронте Силы обороны Украины продолжают нащупывать слабые места в обороне оккупационной российской армии с целью ее прорыва и выхода на оперативный простор. Освободив в итоге как можно больше наших территорий. Мы имеем успехи – где-то более локальные, где-то – более широкие. Поиск слабого места продолжается".

Параллельно с этим, отмечает эксперт, идут бои на политико-дипломатическом фронте. Одно из самых важных направлений – продолжение получений Украиной различных видов вооружений, в том числе новых.

которые нам готовы предоставить Дания и Нидерланды. Работаем над получением шведских истребителей Gripen Подчеркиваем важность увеличения количества и ассортимента предоставляемых нам дальнобойных ракет, бронетехники. И последние визиты Зеленского были именно о расширении военной помощи Украине", – поясняет Игорь Петренко. "Мы имеем успех по американским самолетам F-16

Еще один дипломатический контур, по его словам, – это продвижение украинской формулы мира. Эксперт напоминает, что 5-6 августа состоялись консультации в Джидде (Саудовская Аравия), идет подготовка к Глобальному саммиту мира, где уже на уровне глав государств будет обговариваться соответствующая формула Зеленского и возможности ее имплементации.

"Продолжается и работа в ракурсе получения необходимых Украине гарантий безопасности (идет предметный диалог с американцами, британцами, пытаемся привлечь другие страны), а также над созданием Международного трибунала для наказания РФ за ее военные преступления", – подчеркивает Игорь Петренко.

Комментируя ситуацию на информационном фронте, он отметил, что мы активно развенчиваем мифы россиян, все их вбросы касательно Украины, нашего наступления и так далее. Отбиваем всякого рода прощупывания на тему размена территорий на вступление в НАТО. Четко стоим на своем, оперативно реагируем.

"Думаю, в обозримом будущем нас ожидает расширение спектра получаемых вооружений, эффективное применение всего для более продуктивного наступления и деоккупации наших территорий. Также прогнозирую увеличение числа стран, которые согласны с нашей формулой мира и готовы стать гарантами нашей безопасности. До конца года будем стараться выйти на конкретику по всем этим вопросам", – резюмирует Игорь Петренко.

Одной из важнейших побед Украины последнего времени есть согласие партнеров на обучение наших пилотов на истребителях F-16, а также поставки этих самолетов в нашу страну

Политический эксперт, волонтер Богдан Мирошников, комментируя ситуацию на военном фронте, отметил, что мы входим в фазу решающих боев на переднем крае на ряде направлений. И их исход, по его мнению, продемонстрирует, каковы перспективы дальнейшей деоккупации.

и так далее. Небольшие поселки на переднем крае представляют собой мощный укрепрайон противника, оборудованный всеми видами фортификаций, плотно заминированный, с максимальной концентрацией сил и средств. На определенных участках мы добрались до главных линий обороны врага, занимаем высоты. Что открывает возможность для операций уже стратегического характера — по глубокому прорыву обороны оккупантов с продвижением, как минимум, на вторую-третью линию. Если они посыплются — будем идти так далеко, как сможем", – подчеркивает эксперт. "Речь, прежде всего, о южном направлении – Запорожская область. Старомлынивка, Работино

По его мнению, хорошим результатом было бы продвижение от 15 и более км в зависимости от участка фронта.

Во время той же Харьковской операции в прошлом году удалось сделать огромный рывок, напоминает Богдан Мирошников. Надеемся, что-то подобное удастся и сейчас.

При этом, продолжает он, следует понимать, что мы еще не бросили в бой основные силы. Пока мы действуем на тактическом уровне. Придерживая резервы для проведения действий оперативно-стратегического характера. Такие условия пока просматриваются в Запорожской области, а также на юге от Бахмута.

И нам нужно быть готовыми к ударам с любой стороны", – акцентирует эксперт. "На Купянско-Лиманском направлении, где россияне атакуют крупными силами, ситуацию удалось стабилизировать. Они уже либо не продвигаются, либо продвигаются минимально. Понятно, что противник проводит перегруппировки, восстанавливает потери в технике, создает чуть ли не новые армии

К сожалению, отмечает он, мы проигрываем информационный фронт.

но всё далеко не так мрачно, как некоторые пытаются преподнести, – уверен эксперт. – Кроме того, мы зачастую ведемся на многочисленные вбросы противника о том, что они якобы разбили очередную колонну нашей техники, захватили очередной населенный пункт. При этом в разные каналы заливаются старые видео, не имеющие отношения к ситуации, с которой их пытаются ассоциировать. Активно насаждается (в том числе через, к сожалению, западные медиа), что Украина проигрывает, что наше наступление – неуспешное Неприятно и то, что внутри Украины некоторые, похоже, начали активно готовиться к выборам, хоть война еще в разгаре. Нам же важно сохранять максимальное единство и адекватность, не погружаясь во внутренние дрязги, а направив всю свою энергию на достижение победы над агрессором". "РФ с помощью наших полезных идиотов активно качает тему коррупции на закупках в Минобороны, в территориальных центрах комплектования (ТЦК — бывшие военкоматы), в военно-медицинских комиссиях. Понятно, что дыма без огня не бывает

Что касается ситуации на дипломатическом фронте, одной из важнейших побед Украины последнего времени Богдан Мирошников называет согласие партнеров на обучение наших пилотов на истребителях F-16, а также поставки этих самолетов в нашу страну после этого. Обсуждается также вероятность предоставления нам шведских истребителей Gripen.

"Надеемся на расширение и ускорение поставок нужных нам вооружений, включая американские танки Abrams (с максимально мощной броней), многоцелевых истребителей-бомбардировщиков типа американских F-16, шведских Gripen, а возможно и французских Rafale (с нормальными вариациями самих самолетов и ракет к ним), получения дальнобойных ракет (тех же ATACMS, которые давно просим)", – отмечает эксперт.

Продолжаются поиски вариантов мира, а также гарантий безопасности для Украины со стороны других стран.

склонять как можно больше государств именно к нашему видению завершения войны и справедливого мира", – поясняет Богдан Мирошников. "Понятно, что наш главный гарант безопасности – ВСУ, но и говорить о гарантиях от партнеров тоже надо. В том числе для изменения точки зрения третьих стран — якобы нейтральных, пытающихся усидеть на двух стульях. И задача конференций типа той, что проходила в Джидде, где обсуждалась украинская формула мира

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