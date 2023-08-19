О чем говорят сигналы, которые посылает Запад – может ли это повлиять на войну в Украине

В последнее время очень диссонансные сигналы в ракурсе российско-украинской войны поступают с Запада. Был меседж одного из чиновников НАТО касательно варианта – отказ Украины от части территорий ради входного билета в Альянс, а также последующие уверения генсека НАТО, что блок вовсе так не считает. Появилась статья The Washington Post со ссылкой на прогноз разведсообщества США о том, что Силы обороны не смогут в этом году пробиться через российские укрепленные линии и дойти до Мелитополя. И практически сразу – реакция на нее со стороны американского Института изучения войны (ISW), где подчеркивается, что освобождение Мелитополя не является единственным способом, которым Украина может разорвать российский сухопутный коридор в Крым. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" странный разнобой в голосе коллективного Запада.

Война в Украине. Фото: Минобороны Украины

Практику постоянно искать двойное или тройное дно в каждом шорохе в западных медиа стоит прекращать

Глава платформы Единый координационный центр, политолог Олег Саакян уверен, что не стоит обращать особого внимания на информационные поводы, которые создаются – и будут создаваться каждый день. По его словам, они являются производными от целого ряда процессов.

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Часть – производные от избирательной кампании в США.

Часть – от попытки западными сообществами снять с себя ответственность за возможные украинские военные неудачи. Таким образом минимизируя для себя электоральные риски, чтобы условно после летне-осенней военной кампании невозможно было сказать, что Украине что-то не удалось, потому что ей недостаточно помогли необходимыми вооружениями и боеприпасами.

Часть – явные российские информационные вбросы.

Также можно отметить просто неудачные выражения и вырвавшиеся в публичное пространство маргинальные гипотетические мысли, поясняет эксперт.

"Не стоит на каждое такое появление реагировать как на некий месседж, который пытаются отослать Киеву или Москве. Мир не живет исключительно российско-украинской войной, – акцентирует Олег Саакян. – И целый ряд процессов, в том числе затрагивающих эту войну, происходит безотносительно нас. А субъектов, озвучивающих, формирующих подобные месседжи, абсолютно не заботит то, как на них отреагируют в Киеве или где-либо еще. Они решают свои задачи. С моей точки зрения, практику постоянно искать двойное или тройное дно в каждом шорохе в западных медиа стоит прекращать".

На фоне разворачивающейся избирательной кампании Администрация Байдена станет действовать динамичнее

Телеведущий, медиаэксперт, политический обозреватель Сергей Дойко поделился таким комментарием:

"В последнее время на тему войны и мира я общаюсь со многими американцами. В том числе с адвокатом, политическим стратегом, членом Совета директоров международного правозащитного агентства WEST SUPPORT (США) Юрием Ванетиком. По его словам, настроения за океаном меняются в контексте того, что надо как-то всё быстрее заканчивать, потому что в Украине происходит реальный геноцид, да и по карману Западу эта война бьет. В то же время, в США всё больше критикуют Администрацию Байдена за недостаточную, по их мнению, помощь Украине. Одним росчерком пера глава Белого дома мог ускорить предоставлении всего, что нужно для ускоренной и эффективной деоккупации украинских территорий. Но почему-то происходят бесконечные проволочки. Сперва с поставками танков и средств ПВО/ПРО, теперь – истребителей F-16 и дальнобойных ракет. По словам Ванетика, военный сектор в Штатах традиционно был больше под республиканцами. И они активно указывали и указывают правящей Демократической партии необходимость сделать Украину максимально сильной, чтобы она быстро выбила врага со своих территорий".

Сергей Дойко надеется, на фоне разворачивающейся избирательной кампании (президентские выборы в США пройдут в ноябре 2024-го) Администрация Байдена станет действовать динамичнее.

Россияне должны не просто покинуть все наши территории, но и расплатиться за все свои военные преступления. Иначе этот прецедент подтолкнет массу других авторитарных режимов к новым агрессиям. И тогда заполыхает везде и всюду. И воевать придется уже странам НАТО. О демократических ценностях мало говорить. Их надо защищать. А сейчас, такое впечатление, их защищает с оружием в руках только Украина", – констатирует эксперт. "Надеюсь также, что на Западе понимают – мир возможен только на справедливых условий. А они четко изложены в украинской формуле мира

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