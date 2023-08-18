Украина не дойдет до Мелитополя, - американская разведка

Украина в этом году не дойдет до Мелитополя, утверждают американские журналисты из The Washington Post со ссылкой на прогноз разведсообщества США. Об этом сообщают "Комментарии".

Контрнаступление ВСУ продолжается

Причина столь пессимистического прогноза американского разведсообщества в том, что речь идет только о прорыве одной или двух линий обороны, а об успешном преодолении всех трех линий и наличии достаточных сил для дальнейшего продвижения. Если же Силам обороны не получится выбить российских оккупантов из Мелитополя, это будет означать, что Украине не удастся достичь одной из своих главных целей в продолжающемся контрнаступлении — перерезать сухопутный мост, соединяющий Россию с оккупированным Крымом.

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"Согласно источникам, знакомым с секретным прогнозом, представители американской разведки не ожидают, что Украина в ходе контрнаступления достигнет оккупированного Россией города Мелитополя", — сказано в публикации американского СМИ.

Сам Мелитополь находится на пересечении двух важных автомагистралей и железнодорожной ветки, которые позволяют России перебрасывать войска и припасы с Крымского полуострова на другие оккупированные территории на юге Украины.

До широкомасштабного вторжения России в Украину население города составляло 150 тысяч человек. Расположен в Причерноморской низменности, на стыке с Приазовской возвышенностью, на реке Молочной, в 5 км от Молочного лимана, Азовского моря, в 125 км от областного центра Запорожье.

Находится под российской оккупацией с 1 марта 2022 года.

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