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Украина не дойдет до Мелитополя, - американская разведка

Силы обороны не смогут в этом году пробиться через российские укрепленные линии и дойти до Мелитополя, утверждают американские журналисты, ссылаясь на американскую разведку

сегодня, 19:56
Автор:
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Константин Куликов
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Украина в этом году не дойдет до Мелитополя, утверждают американские журналисты из The Washington Post со ссылкой на прогноз разведсообщества США. Об этом сообщают "Комментарии".

Украина не дойдет до Мелитополя, - американская разведка

Контрнаступление ВСУ продолжается

Причина столь пессимистического прогноза американского разведсообщества в том, что речь идет только о прорыве одной или двух линий обороны, а об успешном преодолении всех трех линий и наличии достаточных сил для дальнейшего продвижения. Если же Силам обороны не получится выбить российских оккупантов из Мелитополя, это будет означать, что Украине не удастся достичь одной из своих главных целей в продолжающемся контрнаступлении — перерезать сухопутный мост, соединяющий Россию с оккупированным Крымом.


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"Согласно источникам, знакомым с секретным прогнозом, представители американской разведки не ожидают, что Украина в ходе контрнаступления достигнет оккупированного Россией города Мелитополя", — сказано в публикации американского СМИ.

Сам Мелитополь находится на пересечении двух важных автомагистралей и железнодорожной ветки, которые позволяют России перебрасывать войска и припасы с Крымского полуострова на другие оккупированные территории на юге Украины.

До широкомасштабного вторжения России в Украину население города составляло 150 тысяч человек. Расположен в Причерноморской низменности, на стыке с Приазовской возвышенностью, на реке Молочной, в 5 км от Молочного лимана, Азовского моря, в 125 км от областного центра Запорожье.

Находится под российской оккупацией с 1 марта 2022 года.

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