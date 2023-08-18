Дроном по оккупантам: в Энергодаре произошел взрыв



















Павел Чесанов

В Энергодаре произошел взрыв на совещании руководителей оккупационной полиции. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию Главного управления разведки Минобороны Украины.

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По данным украинской военной разведки, 18 августа во временно оккупированном Энергодаре было назначено совещание руководителей городской "полиции". Ориентировочно, в 09:23 в кабинете начальника полиции раздался мощный взрыв. В результате взрыва дрона были ранены начальник городского отдела российской полиции, полковник МВД РФ Павел Чесанов, прибывший в Украину из Чувашской республики, его заместитель по оперативной работе, руководитель следственного отдела, начальник дежурной части и руководители ряда подразделений.

После детонации оккупантов отвезли в местную больницу. Тремя реанимобилями их планируется доставить в Мелитополь, а оттуда уже вертолетами в РФ.

Кроме этого, в результате взрыва пожар охватил несколько этажей помещения, где размещалась оккупационная полиция. Район происшествия заблокирован. Возможность передвижения по городу для гражданских лиц ограничена. В Энергодаре полностью отключен Интернет.

FPV (First Person View) дроны – это квадрокоптеры или мультироторные беспилотные летательные аппараты, оснащенные камерой, передающей видео в реальном времени на устройство пилота.



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