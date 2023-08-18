В ГУР рассказали о количестве пленных россиян

Двадцать процентов пленных россиян, которых захватили Силы обороны, сдались в плен ВСУ добровольно. Об этом, как сообщают "Комментарии", рассказал во время пресс-конференции представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

ВСУ продолжают освобождать Украину

По его словам, среди пленных не только солдаты и сержанты, но и офицерский состав армии РФ.

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"За несколько недель активных действий украинских сил безопасности и обороны, как оборонных так и наступательных, на более чем 200 пленных россиян увеличился наш обменный фонд. Это значит, что возвращать наших будет легче и активнее. Из этой цифры каждый 5-й сдался добровольно", – отметил Андрей Юсов.

Всего во время войны Украина провела 48 обменов и смогла вернуть из российского плена 2598 человек.

Напомним, что статус военнопленного защищает Женевская и Гаагская конвенция. Согласно им, военнопленные — это оказавшиеся в плену комбатанты (законные участники боевых действий) независимо от их состояния — здоровы они, больны или ранены. Комбатанты получают статус военнопленного и соответствующую защиту с момента захвата их противной стороной. В частности, никакая физическая или моральная пытка и никакие другие формы принуждения не могут применяться к военнопленным. Военнопленным, которые откажутся отвечать, запрещено угрожать, оскорблять, преследовать или ограничивать их.

Военнопленные пользуются гарантиями, к которым относятся обеспечение продовольствием, водой, создание условий для сохранения здоровья и соблюдения гигиены.

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