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ВСУ могут разорвать сухопутный коридор РФ в Крым: ISW указал на важный нюанс

Украинское контрнаступление будет длительной, нелинейной серией операций, которые, вероятно, будут продолжать происходить в фазах разного темпа

сегодня, 08:00
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Кравцев Сергей
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Освобождение Мелитополя не является единственным способом, которым Украина может разорвать российский сухопутный коридор в Крым. Украинские военные имеют много вариантов прерывания критически важных российских логистических путей вдоль побережья Азовского моря. Как передает портал "Комментарии", об этом отмечают эксперты американского Института изучения войны (ISW), реагируя на недавние данные американской разведки о том, что скорее всего ВСУ не удастся в ходе этого контрнаступления освободить Мелитополь и перебить сухопутный коридор РФ с Крымом.

ВСУ могут разорвать сухопутный коридор РФ в Крым: ISW указал на важный нюанс

ВСУ. Фото из открытых источников

"Преждевременно делать оценки относительно общего успеха текущих украинских контрнаступательных операций, которые происходят на нескольких направлениях продвижения к нескольким различным очевидным целям", — отмечают в ISW.


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Аналитики отмечают, что украинское контрнаступление будет длительной, нелинейной серией операций, которые, вероятно, будут продолжать происходить в фазах разного темпа. "Украинское контрнаступление не является отдельным набором запланированных операций, и текущие контрнаступательные операции, вероятно, создают более благоприятные условия для более значимых операций", — говорится в сообщении.

В ISW оценивают украинские контрнаступательные операции как значительно ухудшающие оборону российских сил, и что общая деградация линии российской обороны создает возможности для того, чтобы любой украинский прорыв был потенциально значимым в оперативном плане.

Эксперты добавляют, что 18 августа украинские войска продолжали наступательные операции по меньшей мере на трех участках фронта и продвинулись дальше в районе Работиного на Западе Запорожской области. Украинские силы также достигли незначительных успехов к югу от Урожайного в районе границы Донецко-Запорожской области.

"Недавнее продвижение Украины в районе Работиного, вероятно, было тактически значимым, и ISW ранее оценивало, что такое продвижение отражает значительную деградацию российских сил, которые защищают этот район", — говорится в сообщении.

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-august-18-2023
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