В Дании указали на важный нюанс, без чего передача Украине истребителей невозможна

Министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Енсен заявил, что Украина сможет использовать переданные ей истребители F-16 только на своей территории, чтобы изгнать врага с территории страны. О том, чтобы наносить удары по территории России не может быть и речи. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет "Reuters", со ссылкой на главу датского Минобороны.

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

"И не более того (Ред. – использование F-16 на территории Украины). Такие условия, будь то танки, или истребители, или что-то другое", – уточнил глава Минобороны Дании.

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Отметим, ранее во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Данию стало известно о том, что Копенгаген решил передать Украине 19 истребителей F-16. Также в датском правительстве пообещали Украине работать над тем, чтобы другие страны присоединились к коалиции и "внесли свой вклад в борьбу за свободу Украины".

Читайте также на портале "Комментарии" — украинские взлетно-посадочные полосы построены из бетонных плит со швами, которые нужно будет "заглаживать" перед получением западных истребителей F-16. Также нужно согласовать все нюансы с логистикой и инфраструктурой, чтобы у оккупантов не появилась возможность уничтожить самолеты на аэродромах. Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Также издание "Комментарии" сообщало – острый вопрос — в Нидерландах уже критикуют решение предоставить истребители F-16 Украине. Крайние левые и правые партии подвергли критике премьера Нидерландов Марка Рютте.



