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В Нидерландах критикуют решение предоставить истребители F-16 Украине

Несколько нидерландских политиков подвергли критике решение премьер-министра передать Украине боевые самолеты F-16.

сегодня, 12:30
Автор:
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Slava Kot
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Крайние левые и правые партии подвергли критике премьера Нидерландов Марка Рютте, который объявил о предоставлении Украине истребителей F-16 в обход парламента. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Euractiv.

В Нидерландах критикуют решение предоставить истребители F-16 Украине

Истребитель F-16. Фото из открытых источников

20 августа Марк Рютте встретился в Нидерландах с президентом Украины Владимиром Зеленским и объявил о передаче Украине западных боевых самолетов. Однако нидерландские депутаты утверждают, что такое решение нуждается в консультациях с парламентом и критикуют Рютте.


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Депутат-социалист Яспер ван Дейк назвал передачу самолетов F-16 дальновидным решением, требующим обсуждения с соответствующими органами в Нидерландах. Ван Дейк считает, что Палата представителей Нидерландов должна была принять решение о том, будут ли истребители использоваться на территории России, и как F-16 снизит эскалацию войны.

Ультраправая партия "Форум за демократию" критикует, указав, что Нидерланды будут вовлечены в войну.

"Безумие. Нидерландские истребители в Украине для ударов по российским целям. Даже сейчас, когда Рютте уходит в отставку, он втягивает Нидерланды в войну", — говорится в заявлении партии в Twitter.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина получит первые истребители F-16 от европейской страны. Владимир Зеленский назвал количество и дату, а премьер Нидерландов назвал еще одну страну, которая передаст истребители F-16 для Украины.

Также "Комментарии" писали об авторитетном военном аналитике из Дании Андерсе Нильсене, который рассказал, сколько истребителей F-16 нужно для Украины и очертил развитие военно-воздушных сил в ближайшие годы.



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Источник: https://www.euractiv.com/
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