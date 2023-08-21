Россия создает еще одну армию: британская разведка рассказала, где ее задействуют

Кремль расширяет свои военные структуры перед лицом реалий военного времени. Уже сейчас активно комплектуется еще одно новое формирование – 18-я общевойсковая армия. Главной ее задачей будет удержание юга Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Министерства обороны Великобритании в Twitter.

Российская армия. Фото: из открытых источников

Британские специалисты отмечают, скорее всего ставка будет делаться на те формирования, которые уже выполняют боевые задачи на юге Украины. В частности, в Херсонской области, включая 22-й армейский корпус, который обычно составляет российский гарнизон в аннексированном Крыму.

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Отмечается, что основной костяк новой армии составят мобилизованные. Им будет поставлена задача – не допустить продвижение украинских подразделений на юге Украины. Таким образом российское командование хочет перебросить более профессиональных бойцов на другие направления. Сейчас они в основном сконцентрированы на южном участке фронта.

Эксперты считают, что россияне пытаются не дать Украине развить успех на юге, где есть продвижение украинских войск в глубь фронта. Именно с этим может быть связана недавняя переброска подразделений ВДВ из-под Херсона в Ореховский сектор Запорожской области, где иду ожесточенные бои.

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