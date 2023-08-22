Военный рассказал о ситуации в селе Роботино

Боец легиона "Свобода" Константин Денисов рассказал, что украинские силы контролируют часть поселка и сталкиваются с некоторым сопротивлением российских оккупантов. Военный также перечислил российские силы, против которых приходится воевать на этом направлении. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Радио Свобода".

Украинские военные. Фото из открытых источников

Константин Денисов рассказал, что часть села Роботино под украинским контролем, дальше идет серая зона и места, где "пока держится российский оккупант".

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Боец легиона "Свобода" указывает, что у россиян иногда происходят атаки, однако очень редко. Денисов объясняет, что главная задача россиян в этом направлении это удержать Токмак и Пологи. В России идет подготовка к псевдовыборам, поэтому они пытаются удержать как можно больше территорий, чтобы обеспечить "легитимность выборов в их воображении".

Константин Денисов перечислил, с какими силами РФ сталкиваются украинцы на этом направлении. В основном это 35-я и 58-я российские общевойсковые армии, встречаются подразделения "Барса", российские мобилизованные, подразделения из Татарстана, Башкортостана, присутствуют наемники из Крыма, с северного Кавказа.

"Есть местный сброд – батальон Судоплатова. Он состоит из местных предателей, коллаборантов. Также там есть наемники из стран Азии и Европы. Это представители пророссийских, коммунистических, социалистических движений", – рассказал Константин Денисов.

Напомним, что утром 22 августа Генштаб ВСУ сообщил об успешных действиях в направлении села Роботино и указали, что украинские военные закрепляются на полученных позициях.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Воздушных силах рассказали, сколько Украине нужно истребителей.

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