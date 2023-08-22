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Военный рассказал о ситуации в селе Роботино

Генштаб сообщил об успехах в направлении села Роботино, военный рассказал, что происходит в населенном пункте.

сегодня, 10:33
Автор:
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Slava Kot
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Боец легиона "Свобода" Константин Денисов рассказал, что украинские силы контролируют часть поселка и сталкиваются с некоторым сопротивлением российских оккупантов. Военный также перечислил российские силы, против которых приходится воевать на этом направлении. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Радио Свобода". 

Военный рассказал о ситуации в селе Роботино

Украинские военные. Фото из открытых источников

Константин Денисов рассказал, что часть села Роботино под украинским контролем, дальше идет серая зона и места, где "пока держится российский оккупант".


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Боец легиона "Свобода" указывает, что у россиян иногда происходят атаки, однако очень редко. Денисов объясняет, что главная задача россиян в этом направлении это удержать Токмак и Пологи. В России идет подготовка к псевдовыборам, поэтому они пытаются удержать как можно больше территорий, чтобы обеспечить "легитимность выборов в их воображении".

Константин Денисов перечислил, с какими силами РФ сталкиваются украинцы на этом направлении. В основном это 35-я и 58-я российские общевойсковые армии, встречаются подразделения "Барса", российские мобилизованные, подразделения из Татарстана, Башкортостана, присутствуют наемники из Крыма, с северного Кавказа.

"Есть местный сброд – батальон Судоплатова. Он состоит из местных предателей, коллаборантов. Также там есть наемники из стран Азии и Европы. Это представители пророссийских, коммунистических, социалистических движений", – рассказал Константин Денисов.

Напомним, что утром 22 августа Генштаб ВСУ сообщил об успешных действиях в направлении села Роботино и указали, что украинские военные закрепляются на полученных позициях.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Воздушных силах рассказали, сколько Украине нужно истребителей.

Также "Комментарии" писали о россиянах, снявших фейковый ролик, как поляки якобы стреляют в украинцев.



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Источник: https://t.me/svoboda_radio/20327
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