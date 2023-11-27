Какие задачи сейчас преследует враг: почему в войне наступает более сложное время

Россияне продолжают активные атаки на Авдеевском и Купянском направлениях, а также активизировались на информационном и дипломатическом фронтах, "качая", среди прочего, темы якобы усталости Запада от Украины, бесперспективности санкций, необходимости скорейших переговоров. Эксперты поделились с изданием "Комментарии" мнениями о нынешнем ходе российско-украинской войны, а также о перспективах развития ситуации.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Россияне перешли к тактике штурмов малыми группами

Экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт, полковник Влад Волошин акцентирует, что на фронте продолжает обостряться ситуации. Россия, по его словам, пытается атаковать и контратаковать на всех направлениях.

территория у Бахмута (это всё в Донецкой области), а также район Купянска (Харьковская область). Жарко на Запорожском направлении, на северном участке фронта. Кремль пытается получить хоть какие-то положительные для себя результаты перед наступлением холодов. Когда подмерзает земля, тяжело закрепляться на определенных позициях, окапываться, возводить укрепления", – поясняет полковник. "Самые опасные на данный момент – район Авдеевки

По его словам, понеся существенные потери в боевой технике на вышеназванных направлениях, российская армия перешла к тактике атак малыми штурмовыми группами. Такой лавины, какие были в середине осени, когда вперед шло большое количество техники и много живой силы, сейчас нет, уверяет Влад Волошин.

"Увеличилось, – продолжает он, – количество штурмовых групп, созданных из спецконтингента разного рода "Штормов", составленных из бывших зеков. Идут мясные штурмы. Агрессор пытается переломить ход войны, не жалея "штормовиков", теряя почти каждый день по тысяче и более личного состава, десятки единиц техники. Предполагаю, что тактика штурмов малыми группами будет продолжаться, пока еще у РФ есть накопленные ресурсы (и людские, и техники). При этом в стране-агрессоре не прекращается скрытая мобилизация. Даже в Москве, по информации из определенных источников, уже гребут. Не говоря о регионах".

Эксперт обращает внимание, что существенные потери вынуждают РФ перебрасывать комплексы противоракетной обороны из Калининграда, чтобы усилить ПВО внутри страны. Опасаясь, что Украина станет бить по важным объектам (в том числе ВПК) как на российских, так и на временно оккупированных территориях. А такие удары уже проходят.

с целью раздробить украинское общество. Но результаты 17-го заседания контактной группы по усилению обороноспособности Украины ( формат "Рамштайн" продемонстрировали и сплоченность нашего военно-политического руководства. И сплоченность наших партнеров, решивших создать коалицию развития ПВО в Украине Заявляется о новых поставках. Та же Германия передаст нам дополнительную систему противовоздушной обороны Patriot в дополнение к IRIS-T Наши партнеры прекрасно понимают, что РФ активизирует с наступлением холодов ракетные, дроновые удары, бомбовые и снарядные, стараясь нанести серьезный урон украинской инфраструктуре, включая энергетическую", – отмечает Влад Волошин. "Во внешнеполитической сфере мы видим, что РФ продолжает ИПСО "Майдан-3". Вражеская агентура пытается вбить клин между военным и политическим руководством Украины

Сейчас, акцентирует он, проводится активная разведка с помощью БПЛА. Именно из этой оперы – массированная атака беспилотников на Киев 25 ноября.

"Главная задача врага — вскрытие нашей системы ПВО с последующими ракетными ударами, – поясняет эксперт. – Мы это понимаем, наши партнеры – тоже. Именно об этом – создание коалиции ПВО. Большинство стран, входящих в формат "Рамштайн", подтвердили, что продолжат помогать Украине. Надеемся, что в США до конца года примут решение о выделении военно-финансовой помощи нам на 2024-й. И что цивилизованный мир не отступит от своих принципов. И поможет нам бороться с российской агрессией вплоть до победы".

Киеву пришло время вносить коррективы в отношениях с Западом

Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин рассуждает так:

Но в 2024-м нам точно придется сложнее". "Очевидно, что мы вступаем в более сложное время. Почти весь этот год зарубежные партнеры Украины думали, как действовать в этой войне дальше. Смотрели на ситуацию на фронте, на происходящее в РФ. Мы получали немало помощи (хоть, понятно, нам хотелось бы больше). Запад активно предоставлял нам бывшие ранее "табу" танки, системы ПВО, принял решение по предоставлению истребителей F-16, на которых уже проходят обучение наши летчики

Внутри ряда европейских стран, поясняет политолог, вследствие демократических процессов (выборов) происходит смена власти. Что ведет к смене подходов в помощи Украине. Из наиболее ярких примеров – Словакия, где новое правительство прекратило предоставление военной поддержки нашей стране. Нечто подобное может случиться с Нидерландами.

с принятием решений о выделении новых пакетов военной помощи для ВСУ. На фоне разворачивающейся политической борьбы, республиканцы увязывают те или иные важные для себя вопросы с выделением помощи Украине. В этой ситуации у нас не так много инструментов, чтобы как-то влиять на те же США или ЕС. А там, похоже, происходит пересмотр стратегии касательно российско-украинской войны В связи с чем там могут корректировать и помощь Украине. Нельзя исключать, что в следующем году ее станет меньше – и военной, и финансовой", – прогнозирует Алексей Якубин. "Даже в США, где выборы лишь в ноябре-2024, мы уже видим пробуксовки

По его словам, еще один вызов состоит в том, что со стороны Запада не просматривается перехода от собственно предоставления помощи – к определенным обязательствам касательно союзнических отношений с Украиной. Через подписание договоров о гарантиях безопасности.

"Понятно, что с вступлением в НАТО у нас пока проблемы. Но это могли бы быть двухсторонние договоренности с отдельными странами, – отмечает эксперт. – Дискуссия по этому поводу идет, но реализации в виде определенных документов пока нет. Похоже, Киеву пришло время вносить коррективы и в отношениях с Западом, и касательно того, как именно должна завершиться наша война с РФ, когда может стартовать переговорный процесс ".

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