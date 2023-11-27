На что пошли россияне из-за больших потерь под Авдеевкой: с чем столкнулся Путин

Несмотря на то, что россиянам не удается выполнить поставленные задачи и достичь своей цели, они продолжают лихорадочно штурмовать позиции ВСУ под Авдеевкой. Прослеживается маниакальная идея Кремля любой ценой взять этот город Донецкой области. О чем говорит ситуация? Могут ли ударить потери россиян под Авдеевкой оп боеспособности российской армии? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.

Бои за Авдеевку. Фото: из открытых источников

В последнее время россияне под Авдеевкой сменили тактику

Военный обозреватель Денис Попович в эфир общенационального телемарафона рассказал, что россияне под Авдеевкой сменили тактику и перешли к наступлению малыми группами, как ранее это делали под Бахмутом.

Эксперт считает, что смена тактики оккупантов связана с большими потерями, которые несет вражеская армия.

"Они (россияне – ред.) меняют тактику для того, чтобы попытаться продавить нашу оборону и взяли в качестве опыта то, что было под Бахмутом в исполнении ЧВК "Вагнер", когда им всё-таки удалось захватить большую часть города. Сейчас они пытаются такие же вещи повторять под Авдеевкой, надеясь, что это принесёт такой же эффект", — отметил Денис Попович.

Он добавил, что местами оккупантам действительно удается продвигаться.

"Однако те потери, которые они несут, уже понесли и понесут еще в своих попытках продавить нашу оборону, они безусловно нивелируют всякий военный эффект от этого наступления", — отметил он.

Денис Попович считает, что под Авдеевкой РФ снизила интенсивность авиаударов и количество бронетехники. Первое, по его словам, связано с ухудшением погоды, второе – с общим дефицитом техники в РФ.

Он также подчеркнул, что причины наступления россиян под Авдеевкой лежат в политической плоскости. Это победа как таковая нужна Кремлю, чтобы положить ее на стол переговоров и дальше получить передышку, накопить силы и потом в какой-то среднесрочной перспективе попробовать продолжить наступление с более выгодных позиций. Вторая причина – это какой-то победный кейс для того чтобы подкрепить выдвижение Путина на выборы.

Враг понимает, что у него нет возможности прорвать оборону ВСУ

Военный эксперт, сопредседатель ОИ "Правое дело" Дмитрий Снегирев в эфире канала "Эспрессо" согласен с тем, что противник изменил тактику в районе Авдеевки. Ранее он прибегал к массированным наступлениям, а сейчас – пользуется тактикой "вагнеровцев", которую они применяли во время атак в Донецкой области.

"Если раньше это были массированные наступления, то есть бронеколоны под прикрытием до одной батальонно-тактической группы, то теперь это тактика ЧВК "Вагнер", которую они задействовали во время штурмов в Соледаре и Бахмуте, – действие малыми мобильными группами от 8 до 15 человек. Это большое количество мобильных групп, которые за счет сокращения линии фронта создают огневое преимущество на определенном участке фронта и пытаются прорвать оборону ВСУ", – пояснил эксперт.

Снегирев отметил, что на Авдеевском направлении происходит постоянное давление на ВСУ со стороны врага. Бои там не прекращаются ни на сутки.

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