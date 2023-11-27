На что пошли россияне из-за больших потерь под Авдеевкой: с чем столкнулся Путин

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Кравцев Сергей
Несмотря на то, что россиянам не удается выполнить поставленные задачи и достичь своей цели, они продолжают лихорадочно штурмовать позиции ВСУ под Авдеевкой. Прослеживается маниакальная идея Кремля любой ценой взять этот город Донецкой области. О чем говорит ситуация? Могут ли ударить потери россиян под Авдеевкой оп боеспособности российской армии? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.
Бои за Авдеевку. Фото: из открытых источников
Военный обозреватель Денис Попович в эфир общенационального телемарафона рассказал, что россияне под Авдеевкой сменили тактику и перешли к наступлению малыми группами, как ранее это делали под Бахмутом.
Эксперт считает, что смена тактики оккупантов связана с большими потерями, которые несет вражеская армия.
Он добавил, что местами оккупантам действительно удается продвигаться.
Денис Попович считает, что под Авдеевкой РФ снизила интенсивность авиаударов и количество бронетехники. Первое, по его словам, связано с ухудшением погоды, второе – с общим дефицитом техники в РФ.
Он также подчеркнул, что причины наступления россиян под Авдеевкой лежат в политической плоскости. Это победа как таковая нужна Кремлю, чтобы положить ее на стол переговоров и дальше получить передышку, накопить силы и потом в какой-то среднесрочной перспективе попробовать продолжить наступление с более выгодных позиций. Вторая причина – это какой-то победный кейс для того чтобы подкрепить выдвижение Путина на выборы.
Военный эксперт, сопредседатель ОИ "Правое дело" Дмитрий Снегирев в эфире канала "Эспрессо" согласен с тем, что противник изменил тактику в районе Авдеевки. Ранее он прибегал к массированным наступлениям, а сейчас – пользуется тактикой "вагнеровцев", которую они применяли во время атак в Донецкой области.
Снегирев отметил, что на Авдеевском направлении происходит постоянное давление на ВСУ со стороны врага. Бои там не прекращаются ни на сутки.
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