Майор Нацгвардии о боях в Авдеевке: "лезут из всех щелей"

Российские войска начали очередное наступление на Авдеевку, что позволяет украинским бойцам уничтожать множество российской техники и живой силы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявления майора запаса НГУ Алексея Гетьмана в эфире "Еспресо".



Майор запаса НГУ о боях за Авдеевку. Фото из открытых источников

Алексей Гетьман рассказал, что россияне уже начали третью волну наступления на Авдеевку.

"Если во время первой и второй волны были атаки по флангам, то сейчас они пытаются атаковать еще и "в лоб". То, что враг там совершает такие мясные штурмы, позволяет уничтожать большое количество живой силы врага и технику", — сообщил майор запаса.

Гетьман также отреагировал на информацию российских военкоров, рассказывающих, что россияне захватили промзону в Авдеевке. По его словам, россияне "могут рассказывать что угодно", однако количество российских солдат, которые в этой зоне совершают атаки "зашкаливает".

"Они лезут из всех щелей. Оккупанты начали использовать тяжелые бомбы, авиационные удары и коксохимический завод почти полностью разрушен", - рассказывает Алексей Гетьман и объясняет, что " держать оборону не так удобно, как тогда, когда он был как крепость, сейчас это руины".

Майор запаса НГУ также указал, могут ли россияне оцепить украинских солдат. Гетьман объясняет, что такая возможность невысока, ведь в таком случае командование даст сигнал на уход.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об опасной тактике россиян, которая заключается в отступлении.

Также "Комментарии" писали украинского бойца, который рассказал о боях за Авдеевку По его словам, россияне уменьшили артиллерийский огонь, однако украинских солдат такие новости совсем не радуют.