Что происходит на дипломатических фронтах: действительно ли ситуация для нас ухудшается

На фоне давления, которое россияне осуществляют на фронте, мощно атакуя на Авдеевском направлении, а также на рубеже Купянск-Сватово-Кременная, всё чаще со стороны западных СМИ и политиков звучат неприятные для Украины заявления. И, если со стороны венгерского премьера Виктора Орабна месседжи в стиле "россияне не проиграют" стали скорее правилом, чем исключением, то намеки со стороны США, что Украина может остаться без помощи – это уже серьезный звоночек. А ведь такие звучат и от наших европейских партнеров. Между тем, уменьшение нам помощи со стороны Запада с параллельным увеличением производства вооружений в России, чревато расширением войны в Украине, предупреждает командующий Оперативно-стратегической группировкой войск "Север", генерал-лейтенант Сергей Наев. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" то, что происходит на дипломатических фронтах российско-украинской войны.

Поддержка Украины. Фото: из открытых источников

Постепенно мы добиваемся своего

Эксперт-международник, сооснователь аналитического центра "Объединенная Украина" Антон Кучухидзе отмечает, что кардинальных перемен на поле боя нет, а потому не меняется и ситуация в политическом смысле.

"РФ продолжает объединять вокруг себя токсичные террористические державы типа Ирана и Северной Кореи. Пытается получать оттуда оружие. Особого продвижения на фронте (и военном, и дипломатическом) не имеет. Украина традиционно стоит на своих позициях. Подчеркивая, что мы продолжим защищать свои суверенитет и территориальную целостность. Действующим остается указ президента Зеленского о недопустимости переговоров с Путиным. Военно-политическое руководство Украины во главе с президентом активно работает по наращиванию военно-технической и финансовой поддержки нашей страны", – отмечает эксперт.

Мы, продолжает он, становимся ближе к членству в ЕС. Есть, конечно, определенные вызовы. Та же Венгрия угрожает заблокировать и 50 млрд евро помощи нашей стране, и в целом решение о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС. Но, уверен Антон Кучухидзе, на Орбана и Ко найдется управа.

"Постепенно мы добиваемся своего, – считает эксперт. – Появились инсайды, что 4 декабря в парламенте США могут проголосовать за выделение средств для союзников, включая Украину. Наша дипломатия много работает в данном направлении".

Продолжает Украина и вести коммуникацию по поводу нашей формулы мира, который поддержало уже почти 70 государств, акцентирует собеседник "Комментариев". По его словам, есть вероятность, что Аргентина, где произошла позитивная для нас смена власти, более активно станет действовать по поддержке Украины. Как минимум, став посредником между официальным Киевом и Латинской Америкой, с привлечением этих государств на нашу сторону.

ни к чему не приведет. Мы четко дали понять, что не будем говорить с агрессором, пока нашу территорию (в международного признанных границах) не покинут все рашистские войска. А пока будем действовать методом силы. Как напомнил министр обороны Украины Умеров – именно такой язык лучше всего понимают россияне. Ну, а результат на поле боя будет традиционно влиять на дальнейшие военно-политические процессы для поствоенного урегулирования", – заключает Антон Кучухидзе. "Раскачивание темы о гипотетических переговорах Киева и Москвы

Украине важно мобилизовать все силы на политико-дипломатическом фронте

Глава Всеукраинского общественного движения "Сила права", народный депутат Верховной Рады трех созывов (с пятого по седьмой) бывший зампредседателя Совета министров Автономной Республики Крым Андрей Сенченко поделился таким комментарием:

Из возможного протеста экономического характера всё переросло в явно антиукраинскую акцию, имеющую прямое влияние на ситуацию на фронте. Со стороны Словакии после победы на выборах ультраправых сил звучат разноплановые заявления, в том числе о прекращении военной помощи Украине Вырисовываются неприятности со стороны Нидерландов, где к власти также пришли правые Усложняет нам жизнь и ситуация в парламенте США, где никак не могут принять решение о предоставлении нам нового пакет военной помощи ". "Идет сложный для нас и наших западных партнеров период выборов. Кто-то только выходит из процесса – как Польша, где еще не сформировано правительство и, по сути, некому принять решения для явно пророссийских выходок по блокированию границы

В такой ситуации Украине, уверен эксперт, важно мобилизовать все силы на политико-дипломатическом фронте. Причем не только официальные.

"Следует действовать как вскоре после начала широкомасштабной российской агрессии. Тогда президент Зеленский, в период, когда многие европейские лидеры не могли определиться по жизненно важным для нас вопросам, по сути, обращался к гражданам тех или иных стран. И сейчас важно возобновить такие обращения. И – чтобы они шли не только от нашей власти. МИДу следует задействовать все возможные каналы работы с украинской диаспорой. А через нее – с политиками, чиновниками, медиа, обществами тех или иных стран. Это невозможно без осмысления более широкой задачи нашей дипломатии – и без дополнительного финансирования этой деятельности", – подчеркивает Андрей Сенченко.

Но, отмечает он, к сожалению, у нас звучит немало шапкозакидательских заявлений от деятелей второго-третьего плана власти. При том, что мы еще очень далеки от мобилизации собственных возможностей по части производства вооружений и военной техники.

Проблемы создало то, что решили давать контракты только странам, входящим в ЕС. Прежде всего, государствам "старой Европы" с наиболее развитой оборонной промышленностью. Это Германия, Франция, Италия. Однако они не справились с данной задачей", – поясняет эксперт. "Помимо того, что можем сделать внутри страны, следует активно вести диалог, прежде всего, с европейскими партнерами. Увы, но в определенной мере провалилась идея, что в ЕС возьмут миллиарды евро и произведут к марту миллион снарядов для Украины

По его мнению, следует расширить круг исполнителей данной программы, чтоб она не буксовала. Отложить в сторону те же обиды, связанные с "Брекситом" (выходом Великобритании из ЕС) – и максимально задействовать британские возможности. Есть дополнительные нереализованные мощности у Чехии. Надо разговаривать со Словаками, которые, вроде бы, не против коммерческих сделок, считает Андрей Сенченко.

"Еврокомиссии следует проанализировать все эти возможности – и максимально задействовать. Чтоб заявленные планы по военной помощи Украине не ставились под угрозу из-за попыток локализовать производство в пределах нескольких стран", – отмечает эксперт.

Читайте также на портале "Комментарии" — о чем говорят заявления Арахамии о невозможности проведения выборов: могут ли быть варианты.



