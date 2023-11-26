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Генерал Наев сделал тревожное предупреждение о войне против России

Уменьшение помощи Запада и увеличение технологии и оружия в России чревато расширением войны в Украине, считает генерал Наев.

сегодня, 18:25
Автор:
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Slava Kot
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Генерал Наев сделал тревожное предупреждение о войне против России

Генерал-лейтенант Сергей Наев. Фото из открытых источников

Генерал-лейтенант Сергей Наев считает, что сейчас война идет за ресурсы и в случае, если Россия увеличит производство оружия и усовершенствует технологии, война в Украине может расшириться на другие территории. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Наева для издания ABC.


Командующий Оперативно-стратегической группировкой войск "Север" Сергей Наев назвал, какие страны входят в "ось зла" во главе с Россией.

"Мы понимаем, что сейчас идет война за ресурсы. Российская Федерация получает свои ресурсы с помощью "оси зла" – это Северная Корея, это Иран", – сказал Наев.

Генерал объясняет, что Украина и союзники, предоставляющие средства ПВО, противостоят России и их ресурсам. Однако сокращение помощи от западных партнеров "ударит по обороноспособности" Украины. Сергей Наев сделал тревожное предупреждение, что в случае, если Россия и дальше будет использовать помощь от союзников Ирана и КНДР и усовершенствует существующие технологии, война в Украине может выйти за пределы нынешних южных и восточных территорий.

"Техника критическая. Цель, на которую по старым советским технологиям нужно было потратить 100 снарядов — с западными технологиями нужно значительно меньше, и измеряется она цифрами до десяти", — объясняет необходимость западной помощи для Украины Наев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о генерале Эстонии, который рассказал об ужасной картине в Украине. По его словам, Запад не понимает серьезности ситуации в войне в Украине.

Также "Комментарии" писал, что в ВСУ назвали город, который россияне снова хотят захватить.



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Источник: https://abcnews.go.com/International/inside-northern-ukraine-training-center-units-learn-fight/story?id=105057319
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 19:40

Тільки зараз просвітління зійшло? Він з 2014 АТО керує. Обом фюрерам потакав у їх дурницях, кордон 1991, армія мова віра, наприклад. Казати правду про реальний стан речей сміливості не було. Чи комфортна генеральська посада зобов'язувала? Тільки тепер, коли корабель тоне, щури починають верещати правду - чому все пропало. Похмілля буде дуже важким!

Ермаков

сегодня, 19:17

Уменьшение поставок вооружения Западом Украине приведет к захвату больших территорий Россией как в Украине так и в Европе. Европа играется и не напрягается, однако это приведет к проигрышу Запада. К тому же нет достаточной агитации в отношении российского народа - нужно показать народу, что сегодняшняя власть в России приведет к обнищанию народа России, его вымиранию и поэтому народу нужно проявить активность и установить другую власть в России, которая прекратила бы войну немедленно и привела бы страну к процветанию.

SS

сегодня, 18:40

Наев это смесь жирафа до которого доходит два года и капитана очевидность. Не удивительно, что сложилась такая ситуация если генералы дебилы с мозгами ишака.


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