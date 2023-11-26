Генерал Наев сделал тревожное предупреждение о войне против России

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Slava Kot
Генерал-лейтенант Сергей Наев. Фото из открытых источников
Генерал-лейтенант Сергей Наев считает, что сейчас война идет за ресурсы и в случае, если Россия увеличит производство оружия и усовершенствует технологии, война в Украине может расшириться на другие территории. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Наева для издания ABC.
Командующий Оперативно-стратегической группировкой войск "Север" Сергей Наев назвал, какие страны входят в "ось зла" во главе с Россией.
Генерал объясняет, что Украина и союзники, предоставляющие средства ПВО, противостоят России и их ресурсам. Однако сокращение помощи от западных партнеров "ударит по обороноспособности" Украины. Сергей Наев сделал тревожное предупреждение, что в случае, если Россия и дальше будет использовать помощь от союзников Ирана и КНДР и усовершенствует существующие технологии, война в Украине может выйти за пределы нынешних южных и восточных территорий.
Обсуждения
Новости
Ігор
сегодня, 19:40
Тільки зараз просвітління зійшло? Він з 2014 АТО керує. Обом фюрерам потакав у їх дурницях, кордон 1991, армія мова віра, наприклад. Казати правду про реальний стан речей сміливості не було. Чи комфортна генеральська посада зобов'язувала? Тільки тепер, коли корабель тоне, щури починають верещати правду - чому все пропало. Похмілля буде дуже важким!
Ермаков
сегодня, 19:17
Уменьшение поставок вооружения Западом Украине приведет к захвату больших территорий Россией как в Украине так и в Европе. Европа играется и не напрягается, однако это приведет к проигрышу Запада. К тому же нет достаточной агитации в отношении российского народа - нужно показать народу, что сегодняшняя власть в России приведет к обнищанию народа России, его вымиранию и поэтому народу нужно проявить активность и установить другую власть в России, которая прекратила бы войну немедленно и привела бы страну к процветанию.
SS
сегодня, 18:40
Наев это смесь жирафа до которого доходит два года и капитана очевидность. Не удивительно, что сложилась такая ситуация если генералы дебилы с мозгами ишака.