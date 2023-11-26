Генерал Наев сделал тревожное предупреждение о войне против России

Генерал-лейтенант Сергей Наев. Фото из открытых источников

Генерал-лейтенант Сергей Наев считает, что сейчас война идет за ресурсы и в случае, если Россия увеличит производство оружия и усовершенствует технологии, война в Украине может расшириться на другие территории. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Наева для издания ABC.

Командующий Оперативно-стратегической группировкой войск "Север" Сергей Наев назвал, какие страны входят в "ось зла" во главе с Россией.

"Мы понимаем, что сейчас идет война за ресурсы. Российская Федерация получает свои ресурсы с помощью "оси зла" – это Северная Корея, это Иран", – сказал Наев.

Генерал объясняет, что Украина и союзники, предоставляющие средства ПВО, противостоят России и их ресурсам. Однако сокращение помощи от западных партнеров "ударит по обороноспособности" Украины. Сергей Наев сделал тревожное предупреждение, что в случае, если Россия и дальше будет использовать помощь от союзников Ирана и КНДР и усовершенствует существующие технологии, война в Украине может выйти за пределы нынешних южных и восточных территорий.

"Техника критическая. Цель, на которую по старым советским технологиям нужно было потратить 100 снарядов — с западными технологиями нужно значительно меньше, и измеряется она цифрами до десяти", — объясняет необходимость западной помощи для Украины Наев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о генерале Эстонии, который рассказал об ужасной картине в Украине. По его словам, Запад не понимает серьезности ситуации в войне в Украине.

Также "Комментарии" писал, что в ВСУ назвали город , который россияне снова хотят захватить.