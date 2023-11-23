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Новоизбранный президент Аргентины сделал заявление о мирном саммите Украины

Новоизбранный президент Аргентины Хавьер Милей предложил провести в его стране мирный саммит по Украине

сегодня, 16:58
Автор:
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Кравцев Сергей
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Новоизбранный президент Аргентины Хавьер Милей предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому провести в Аргентине мирный саммит с Латинской Америкой по вопросу войны с Россией. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщила советник президента Аргентины по внешней политике Диана Мондино, пишет "DW".

Новоизбранный президент Аргентины сделал заявление о мирном саммите Украины

Хавьер Милей. Фото из открытых источников

В материале говорится, что такая встреча может стать первой в Латинской Америке.


"Мы предлагаем стать штаб-квартирой, если это будет уместно", — говорится в заявлении.

Стоит отметить, несколько дней назад Аргентина выбрала своим новым президентом "экономиста с бензопилой" Хавьера Милея. Новый глава Аргентины уже заявил о планах разорвать связи с "коммунистическими" правительствами России, Китая и Бразилии. Милей также выразил поддержку Украине в ее войне с Россией и сказал, что видит США и Израиль главными партнерами Аргентины.

Президент Украины Владимир Зеленский уже провел первый телефонный разговор с новоизбранным президентом Аргентины Хавьером Милеем и пригласил его с визитом в Украину.

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Источник: https://www.dw.com/es/milei-ofrece-a-zelenski-cumbre-de-paz-ucrania-am%C3%A9rica-latina/a-67527238
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