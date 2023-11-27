Еще один союзник заявил, что на складах больше нет оружия для отправки в Украину

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Кравцев Сергей
Чехия уже не имеет оружия на складах, которое могла бы передавать украинской армии для отражения российской агрессии, поэтому сейчас правительство нашло альтернативу. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире чешского телевидения заявила министр обороны страны Яна Чернохова, пишет издание "Ceske Noviny".
Военная помощь Украине. Фото: из открытых источников
Министр отметила, компании-производители оружия получают экспортные лицензии на поставки своей продукции в Украину, в частности в рамках международного партнерства с правительствами других стран.
Она отметила, Чехия имеет свободные производственные мощности, чтобы помочь Украине через частные компании, о чем также знают партнеры за рубежом.
Чернохова напомнила, что ранее Дания отправила Украине 50 БМП, 2500 пистолетов, 7000 винтовок, 500 ручных пулеметов и 500 снайперских винтовок, которые были приобретены именно у чешских производителей.
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