Еще один союзник заявил, что на складах больше нет оружия для отправки в Украину

Чехия уже не имеет оружия на складах, которое могла бы передавать украинской армии для отражения российской агрессии, поэтому сейчас правительство нашло альтернативу. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире чешского телевидения заявила министр обороны страны Яна Чернохова, пишет издание "Ceske Noviny".

Военная помощь Украине. Фото: из открытых источников

Министр отметила, компании-производители оружия получают экспортные лицензии на поставки своей продукции в Украину, в частности в рамках международного партнерства с правительствами других стран.

"Из военного имущества остается немного, что мы могли бы отправить в Украину. С другой стороны, мы постараемся компенсировать невозможность отправки имущества из наших запасов (потому что мы не хотим поставить под угрозу нашу обороноспособность), лицензиями на экспорт, которые мы предоставляем частным компаниям", – рассказала Чернохова.

Она отметила, Чехия имеет свободные производственные мощности, чтобы помочь Украине через частные компании, о чем также знают партнеры за рубежом.

Чернохова напомнила, что ранее Дания отправила Украине 50 БМП, 2500 пистолетов, 7000 винтовок, 500 ручных пулеметов и 500 снайперских винтовок, которые были приобретены именно у чешских производителей.

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