У России проблемы с системами ПВО: забирают оружие с европейских территорий

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Slava Kot
Британская разведка проанализировала воздушное движение россиян и обнаружила, что армия РФ переместила свои стратегические системы ПВО из Калининграда на другую территорию России. Такие действия свидетельствуют о нехватке систем противовоздушной обороны в России и удачные действия украинских сил.
Российская система ПВО С-300. Фото из открытых источников
Разведка Британии опубликовала ежедневный отчет, в котором указала на перемещение россиянами оружия из Калининградской области для восстановления своих потерь.
Активное перемещение российских систем ПВО было зафиксировано после потерь нескольких систем в октябре на временно оккупированных территориях Украины.
Британская разведка объясняет, что такие шаги России свидетельствуют о высокой нагрузке на российскую армию, ведь решение Кремля о перемещении оружия рискованно. Эксклав Калининград считается своеобразным российским форпостом в Европе, который находится в окружении трех стран, входящих в состав НАТО. Таким образом, для России Калининградская область является стратегически чувствительным регионом.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ВСУ назвали город, который россияне снова хотят захватить.
Также "Комментарии" писали о встрече членов Вышеградской четверки, на которой президент Чехии назвал главную угрозу Европе сегодня. По словам Петра Павела, все европейские страны НАТО готовятся к возможному большему конфликту на континенте из-за угрозы со стороны России. Кроме того, аналитики подсчитали, что Россия может напасть снова через 5-10 лет на европейскую страну.
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