У России проблемы с системами ПВО: забирают оружие с европейских территорий

Британская разведка проанализировала воздушное движение россиян и обнаружила, что армия РФ переместила свои стратегические системы ПВО из Калининграда на другую территорию России. Такие действия свидетельствуют о нехватке систем противовоздушной обороны в России и удачные действия украинских сил.



Российская система ПВО С-300. Фото из открытых источников

Разведка Британии опубликовала ежедневный отчет, в котором указала на перемещение россиянами оружия из Калининградской области для восстановления своих потерь.

"Россия, вероятно, переместила стратегические системы противовоздушной обороны со своего побережья Калининграда Балтии, чтобы компенсировать недавние потери на украинском фронте", — отметили в британской разведке.

Активное перемещение российских систем ПВО было зафиксировано после потерь нескольких систем в октябре на временно оккупированных территориях Украины.

Британская разведка объясняет, что такие шаги России свидетельствуют о высокой нагрузке на российскую армию, ведь решение Кремля о перемещении оружия рискованно. Эксклав Калининград считается своеобразным российским форпостом в Европе, который находится в окружении трех стран, входящих в состав НАТО. Таким образом, для России Калининградская область является стратегически чувствительным регионом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ВСУ назвали город, который россияне снова хотят захватить.

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