Как Украина ищет выход из сложной ситуации на фронтах: о чем говорит позиция союзников

Ситуация на нынешней стадии российско-украинской войны остается крайне сложной для Украины. Противник не только давит вдоль всей линии фронта и терроризирует дронами и ракетами нашу энергосистему, а также целенаправленно стирает с лица земли мирные города, но и явно готовит новую волну наступления. Украина, в свою очередь, пытается ослабить вражеский потенциал своими дроновыми ударами, которые приобретают всё более дальнобойный оттенок. Но нам катастрофически не хватает помощи партнеров, о чем периодически пишут сами западные медиа. Специально для портала "Комментарии" эксперты проанализировали происходящее в данный момент на военных и дипломатических фронтах нашей войны.

Война в Украине. Фото: Генштаб ВСУ

Вашингтон и Берлин не хотят отметать вероятность переговоров с РФ

Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук акцентирует, что на войну очень влияют задержки с помощью Украине со стороны союзников.

Как следствие, Россия разворачивает новое масштабное наступление на нашей территории, используя все, доступные ей средства. Для страны-агрессора нет ограничений. Она и сама массово изготовляет оружие и боеприпасы, и регулярно получает их от Северной Кореи, Ирана, а также, как недавно стало известно, со стороны Китая ". "Речь, прежде всего, о США, – уточняет он. – До сих пор нет конкретики касательно получения нами мощного пакета помощи. И хоть как демократы, так и республиканцы уверяют, что они поддерживают Украину в войне с РФ, но вот уже полгода как отсутствует прогресс в смысле принятия важнейшего законопроекта

В итоге, продолжает политолог, Украине приходится уходить в оборону, пытаясь максимально использовать имеющиеся ресурсы для ослабления российского наступательного потенциала.

и других стратегических объектов экономики РФ. Масштабные атаки на российские НПЗ не только вывели из строя часть данных предприятий и уже повлияли на производство топлива в стране-агрессоре, но и поставили под сомнение РФ как экспортера соответствующих нефтепродуктов", – поясняет Петр Олещук. "Учитывая сложившуюся ситуацию, наша страна продолжает искать альтернативные пути влияния на нее. И тут, пожалуй, наиболее выразительным примером стали операции СБУ против российских нефтеперерабатывающих заводов

По его словам, неудивительно, что в РФ на этом фоне поспешили объявить в розыск руководителя СБУ Василия Малюка, требовать его выдачи.

В то же время, отмечает эксперт, такие наши операции вызывают недовольство у некоторых партнеров Украины, прежде всего – тех, кого интересует цена на топливо.

Так что наша страна точно будет и далее развивать это стратегическое направление. Создавать дальнобойные средства поражения, которые станут атаковать объекты РФ, помогающие ей получать деньги для продолжения войны", – прогнозирует Петр Олещук. "Но Украина продолжает действовать в данном направлении. И, как демонстрирует ситуация, имеет всё более дальнобойные средства поражения российских объектов. Включая дроны, летающие за тысячу км и выше

На этом фоне, отмечает он, со стороны отдельных представителей Запада и Китая звучат заявления о необходимости переговоров между Киевом и Москвой (с явным намеком на то, что Украине придется уступить часть своих территорий). Кроме того, появилась информация в отдельных западных медиа, что США и ФРГ блокируют приглашение Украины в НАТО на саммите в Вашингтоне, который состоится летом (что подтвердила наша вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина).

"Очевидно, что те же Вашингтон и Берлин не хотят отметать вероятность переговоров с РФ в обозримом будущем. И сохранить опцию обговорить как возможную уступку со стороны Украины невступление нашей страны в НАТО", – считает политолог.

Он резюмирует: ситуация на военном и дипломатическом фронтах остается сложной, но Украина активно ищет пути влияния на нее, изменения ее в свою пользу. И очевидно, что атаки российские НПЗ, на нефтянку в целом как ключевую отрасль российской экономики – это перспективное направление, если мы хотим переломить ситуацию, уверен Петр Олещук.

Украине нужно продолжать удары по территории РФ

Управляющий партнер "Национальной антикризисной группы", экономический и политический эксперт Тарас Загородний подчеркивает, что Украина перешла в новую стадию войны, а именно – всё более активное перенесение ее на территорию РФ.

но и "вынос" НПЗ, питающих военную технику и экономику страны-агрессора Идут удары и по нефтепроводам. Это вызывает недовольство у некоторых партнеров Украины, которые хотели бы сохранить целостность РФ Отсюда и "пожелания" не бить по территории России. Но нам следует соблюдать исключительно свои национальные интересы. Продолжать удары. Тем самым вынуждая партнеров эффективнее помогать Украине", – поясняет эксперт. "Это удары уже не только по военным объектам, включая аэродромы, куда долетают дроны СБУ за тысячу с лишним км

Это уже начала делать Европа, отмечает он. В какой-то мере компенсируя паузу в поддержке со стороны США, вызванную углубление Штатов во внутреннюю повестку из-за выборов. Мы должны делать выводы из происходящего, переходить на еще большую милитаризацию экономики, изготовлять как можно больше боеприпасов и вооружений своими силами, уверен Тарас Загородний. А для этого, по его словам, необходимо:

– увеличение кредитования предприятий ВПК (в том числе по программе 5-7-9, уходя от кредитования аграбаронов, международных трейдеров и так далее);

– вести страхование рисков ВПК – компенсацию потерь предприятий во время ударов со стороны РФ (это позволит эффективнее инвестировать в ВПК);

– заключать долгосрочные контракты (чтоб предприятия могли планировать свою деятельность на долгие годы);

– увеличить секретность предприятий ВПК.

Огромным позитивом стало бы перемещение в Украину части французских и британских военнослужащих

Бывший работник СБУ (в 2004-2015 гг.) и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак рассуждает так:

а также Великобритания четко понимают (и артикулируют это), что в случае проигрыша Украины проиграет весь Западный мир. Что сумма вложений сейчас в потенциальную победу Украины намного меньше, чем средства, которые придется тратить в случае нашего потенциального проигрыша. Германия как технократ не столь активна, хоть оттуда тоже звучат правильные месседжи ". "В последнее время Франция (заявления и действия руководства которой вызывают откровенный восторг ),

Безусловно, продолжает эксперт, по максимуму помогают нам страны Балтии, которые более чем явно ощущают исходящую от РФ угрозу. Но у них, понятно, не так велики возможности, как у Великобритании, экономических лидеров ЕС или тех же США, с которыми, увы, в последнее время – проблемы.

В ближайшее время следует ожидать, что именно Франция и Великобритания будут стараться вести собственную политику, без оглядки на США. Огромным позитивом стало бы перемещение в Украину части французских и британских военнослужащих. Не для отправки на фронт, но для охраны, к примеру, украино-белорусской, а также границы Украины с непризнанным Приднестровьем. Это позволило бы нам более эффективно использовать силы и средства, которые мы вынуждены сейчас там держать", – поясняет Иван Ступак. "К сожалению, процесс выборов ослабил нашу поддержку не только со стороны США, но и со стороны Словакии (к власти пришли противники поддержки нашей страны), Польши ( блокирование границы ).

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