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Как Украина ищет выход из сложной ситуации на фронтах: о чем говорит позиция союзников

На фоне промедления с согласованием пакета помощи Украине от США Россия разворачивает новое масштабное наступление на нашей территории, используя все доступные ей средства

сегодня, 14:48
Автор:
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Кравцев Сергей
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Ситуация на нынешней стадии российско-украинской войны остается крайне сложной для Украины. Противник не только давит вдоль всей линии фронта и терроризирует дронами и ракетами нашу энергосистемуа также целенаправленно стирает с лица земли мирные городано и явно готовит новую волну наступленияУкраина, в свою очередь, пытается ослабить вражеский потенциал своими дроновыми ударами, которые приобретают всё более дальнобойный оттенокНо нам катастрофически не хватает помощи партнеров, о чем периодически пишут сами западные медиаСпециально для портала "Комментарии" эксперты проанализировали происходящее в данный момент на военных и дипломатических фронтах нашей войны.

Как Украина ищет выход из сложной ситуации на фронтах: о чем говорит позиция союзников

Война в Украине. Фото: Генштаб ВСУ

Вашингтон и Берлин не хотят отметать вероятность переговоров с РФ

Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук акцентирует, что на войну очень влияют задержки с помощью Украине со стороны союзников.

"Речь, прежде всего, о США, – уточняет он. – До сих пор нет конкретики касательно получения нами мощного пакета помощи. И хоть как демократы, так и республиканцы уверяют, что они поддерживают Украину в войне с РФ, но вот уже полгода как отсутствует прогресс в смысле принятия важнейшего законопроектаКак следствие, Россия разворачивает новое масштабное наступление на нашей территории, используя все, доступные ей средства. Для страны-агрессора нет ограничений. Она и сама массово изготовляет оружие и боеприпасы, и регулярно получает их от Северной Кореи, Ирана, а также, как недавно стало известно, со стороны Китая".

В итоге, продолжает политолог, Украине приходится уходить в оборону, пытаясь максимально использовать имеющиеся ресурсы для ослабления российского наступательного потенциала.

"Учитывая сложившуюся ситуацию, наша страна продолжает искать альтернативные пути влияния на нее. И тут, пожалуй, наиболее выразительным примером стали операции СБУ против российских нефтеперерабатывающих заводов и других стратегических объектов экономики РФ. Масштабные атаки на российские НПЗ не только вывели из строя часть данных предприятий и уже повлияли на производство топлива в стране-агрессоре, но и поставили под сомнение РФ как экспортера соответствующих нефтепродуктов", – поясняет Петр Олещук. 

По его словам, неудивительно, что в РФ на этом фоне поспешили объявить в розыск руководителя СБУ Василия Малюка, требовать его выдачи.

В то же время, отмечает эксперт, такие наши операции вызывают недовольство у некоторых партнеров Украины, прежде всего – тех, кого интересует цена на топливо.

"Но Украина продолжает действовать в данном направлении. И, как демонстрирует ситуация, имеет всё более дальнобойные средства поражения российских объектов. Включая дроны, летающие за тысячу км и вышеТак что наша страна точно будет и далее развивать это стратегическое направление. Создавать дальнобойные средства поражения, которые станут атаковать объекты РФ, помогающие ей получать деньги для продолжения войны", – прогнозирует Петр Олещук.

На этом фоне, отмечает он, со стороны отдельных представителей Запада и Китая звучат заявления о необходимости переговоров между Киевом и Москвой (с явным намеком на то, что Украине придется уступить часть своих территорий). Кроме того, появилась информация в отдельных западных медиа, что США и ФРГ блокируют приглашение Украины в НАТО на саммите в Вашингтоне, который состоится летом (что подтвердила наша вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина).

"Очевидно, что те же Вашингтон и Берлин не хотят отметать вероятность переговоров с РФ в обозримом будущем. И сохранить опцию обговорить как возможную уступку со стороны Украины невступление нашей страны в НАТО", – считает политолог.

Он резюмирует: ситуация на военном и дипломатическом фронтах остается сложной, но Украина активно ищет пути влияния на нее, изменения ее в свою пользу. И очевидно, что атаки российские НПЗ, на нефтянку в целом как ключевую отрасль российской экономики – это перспективное направление, если мы хотим переломить ситуацию, уверен Петр Олещук.

Украине нужно продолжать удары по территории РФ

Управляющий партнер "Национальной антикризисной группы", экономический и политический эксперт Тарас Загородний подчеркивает, что Украина перешла в новую стадию войны, а именно – всё более активное перенесение ее на территорию РФ.

"Это удары уже не только по военным объектам, включая аэродромы, куда долетают дроны СБУ за тысячу с лишним кмно и "вынос" НПЗ, питающих военную технику и экономику страны-агрессораИдут удары и по нефтепроводам. Это вызывает недовольство у некоторых партнеров Украины, которые хотели бы сохранить целостность РФОтсюда и "пожелания" не бить по территории России. Но нам следует соблюдать исключительно свои национальные интересы. Продолжать удары. Тем самым вынуждая партнеров эффективнее помогать Украине", – поясняет эксперт.

Это уже начала делать Европа, отмечает он. В какой-то мере компенсируя паузу в поддержке со стороны США, вызванную углубление Штатов во внутреннюю повестку из-за выборовМы должны делать выводы из происходящего, переходить на еще большую милитаризацию экономики, изготовлять как можно больше боеприпасов и вооружений своими силами, уверен Тарас Загородний. А для этого, по его словам, необходимо:

– увеличение кредитования предприятий ВПК (в том числе по программе 5-7-9, уходя от кредитования аграбаронов, международных трейдеров и так далее);

– вести страхование рисков ВПК – компенсацию потерь предприятий во время ударов со стороны РФ (это позволит эффективнее инвестировать в ВПК);

– заключать долгосрочные контракты (чтоб предприятия могли планировать свою деятельность на долгие годы);

– увеличить секретность предприятий ВПК.

Огромным позитивом стало бы перемещение в Украину части французских и британских военнослужащих

Бывший работник СБУ (в 2004-2015 гг.) и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак рассуждает так:

"В последнее время Франция (заявления и действия руководства которой вызывают откровенный восторг), а также Великобритания четко понимают (и артикулируют это), что в случае проигрыша Украины проиграет весь Западный мир. Что сумма вложений сейчас в потенциальную победу Украины намного меньше, чем средства, которые придется тратить в случае нашего потенциального проигрыша. Германия как технократ не столь активна, хоть оттуда тоже звучат правильные месседжи".

Безусловно, продолжает эксперт, по максимуму помогают нам страны Балтии, которые более чем явно ощущают исходящую от РФ угрозу. Но у них, понятно, не так велики возможности, как у Великобритании, экономических лидеров ЕС или тех же США, с которыми, увы, в последнее время – проблемы.

"К сожалению, процесс выборов ослабил нашу поддержку не только со стороны США, но и со стороны Словакии (к власти пришли противники поддержки нашей страны), Польши (блокирование границы). В ближайшее время следует ожидать, что именно Франция и Великобритания будут стараться вести собственную политику, без оглядки на США. Огромным позитивом стало бы перемещение в Украину части французских и британских военнослужащих. Не для отправки на фронт, но для охраны, к примеру, украино-белорусской, а также границы Украины с непризнанным Приднестровьем. Это позволило бы нам более эффективно использовать силы и средства, которые мы вынуждены сейчас там держать", – поясняет Иван Ступак.

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Источник: https://comments.ua/
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