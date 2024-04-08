Как Украина ищет выход из сложной ситуации на фронтах: о чем говорит позиция союзников

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Кравцев Сергей
Ситуация на нынешней стадии российско-украинской войны остается крайне сложной для Украины. Противник не только давит вдоль всей линии фронта и терроризирует дронами и ракетами нашу энергосистему, а также целенаправленно стирает с лица земли мирные города, но и явно готовит новую волну наступления. Украина, в свою очередь, пытается ослабить вражеский потенциал своими дроновыми ударами, которые приобретают всё более дальнобойный оттенок. Но нам катастрофически не хватает помощи партнеров, о чем периодически пишут сами западные медиа. Специально для портала "Комментарии" эксперты проанализировали происходящее в данный момент на военных и дипломатических фронтах нашей войны.
Война в Украине. Фото: Генштаб ВСУ
Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук акцентирует, что на войну очень влияют задержки с помощью Украине со стороны союзников.
В итоге, продолжает политолог, Украине приходится уходить в оборону, пытаясь максимально использовать имеющиеся ресурсы для ослабления российского наступательного потенциала.
По его словам, неудивительно, что в РФ на этом фоне поспешили объявить в розыск руководителя СБУ Василия Малюка, требовать его выдачи.
В то же время, отмечает эксперт, такие наши операции вызывают недовольство у некоторых партнеров Украины, прежде всего – тех, кого интересует цена на топливо.
На этом фоне, отмечает он, со стороны отдельных представителей Запада и Китая звучат заявления о необходимости переговоров между Киевом и Москвой (с явным намеком на то, что Украине придется уступить часть своих территорий). Кроме того, появилась информация в отдельных западных медиа, что США и ФРГ блокируют приглашение Украины в НАТО на саммите в Вашингтоне, который состоится летом (что подтвердила наша вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина).
Он резюмирует: ситуация на военном и дипломатическом фронтах остается сложной, но Украина активно ищет пути влияния на нее, изменения ее в свою пользу. И очевидно, что атаки российские НПЗ, на нефтянку в целом как ключевую отрасль российской экономики – это перспективное направление, если мы хотим переломить ситуацию, уверен Петр Олещук.
Управляющий партнер "Национальной антикризисной группы", экономический и политический эксперт Тарас Загородний подчеркивает, что Украина перешла в новую стадию войны, а именно – всё более активное перенесение ее на территорию РФ.
Это уже начала делать Европа, отмечает он. В какой-то мере компенсируя паузу в поддержке со стороны США, вызванную углубление Штатов во внутреннюю повестку из-за выборов. Мы должны делать выводы из происходящего, переходить на еще большую милитаризацию экономики, изготовлять как можно больше боеприпасов и вооружений своими силами, уверен Тарас Загородний. А для этого, по его словам, необходимо:
– увеличение кредитования предприятий ВПК (в том числе по программе 5-7-9, уходя от кредитования аграбаронов, международных трейдеров и так далее);
– вести страхование рисков ВПК – компенсацию потерь предприятий во время ударов со стороны РФ (это позволит эффективнее инвестировать в ВПК);
– заключать долгосрочные контракты (чтоб предприятия могли планировать свою деятельность на долгие годы);
– увеличить секретность предприятий ВПК.
Бывший работник СБУ (в 2004-2015 гг.) и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак рассуждает так:
Безусловно, продолжает эксперт, по максимуму помогают нам страны Балтии, которые более чем явно ощущают исходящую от РФ угрозу. Но у них, понятно, не так велики возможности, как у Великобритании, экономических лидеров ЕС или тех же США, с которыми, увы, в последнее время – проблемы.
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