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Шольц сделал заявление о моменте, когда закончится война в Украине

Олаф Шольц призвал усилить помощь Украине. Канцлер Германии объясняет, что таким образом можно вынудить Путина закончить войну в Украине и вывести свою армию.

сегодня, 11:10
Автор:
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Slava Kot
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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что война в Украине закончится, когда российский диктатор Владимир Путин выведет свои войска. По словам Шольца, такое решение Путин примет только тогда, когда поймет, что не в состоянии выиграть войну в Украине.

Шольц сделал заявление о моменте, когда закончится война в Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото из открытых источников

Олаф Шольц выступил на встрече европейских социал-демократов в Румынии и призвал продолжать поддерживать Украину. По его словам, лучшим решением для окончания войны и избегания возможного военного конфликта НАТО с Россией станет "эффективное сдерживание".

"Война в Украине закончится в тот момент, когда президент Путин решит вывести свои войска. Однако он примет это решение, только когда поймет, что не может выиграть войну на поле боя", — сказал Шольц.

Немецкий канцлер подчеркнул, что европейцы должны больше инвестировать в собственную безопасность и оборону, чтобы в будущем никто не думал о нападении на Европу. По словам Шольца, страны должны отвергнуть некоторые "узкие собственные интересы", чтобы создать сильную оборону промышленность в Европе.

Напомним, что Германия – один из лидеров по количеству помощи, которую отправили страны для Украины. Берлин предоставил около 28 млрд евро военной поддержки, а также большой арсенал техники, в том числе зенитные установки Gepard, танки Leopard, системы ПВО IRIS-T и другие виды оружия.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Германии заявили о возможности отправить ракеты Taurus Украине в будущем. Оппозиция страны считает, что подобные шаги Берлин проходил по вопросам танков и другой военной бронетехники.

Также "Комментарии" писали о Владимире Зеленском, который отреагировал на инициативу президента Франции Эммануэля Макрона о возможном введении войск НАТО в Украину в будущем.



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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/support-ukraine-key-restoring-peace-europe-germanys-scholz-says-2024-04-06/
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