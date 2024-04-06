Что происходит на фронтах: какие сценарии дальнейшей войны в Украине

Кроме собственно фронтовых событий, где ситуация для Украины довольно сложная, особенно в Донецкой области, где россияне усиленно атакуют, бои ведутся и дистанционно (с помощью ракет и беспилотников, причем последними мы наводим "шороха" в стране-агрессоре), а также на дипломатических аренах. Эксперты оценили специально для портала "Комментарии", что происходит сейчас на всех фронтах российско-украинской войны.

Война в Украине. Фото: Министерство обороны Украины

Многое будет зависеть – получим ли мы военную помощь от США

Народный депутат Украины IХ созыва, экс-гендиректор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов рассуждает так:

"Ситуацию на поле боя можно было бы описать, перефразируя Ремарка, как – "на Восточном и Южных фронтах без перемен". До сих пор не получив военную поддержку от США, Украина находится в стратегической обороне. Оккупанты же продолжают наступательные действия на многих участках фронта – от Купянска до Работино. Имея преимущество в живой силе, технике, боеприпасах, активно применяя авиацию с управляемыми авиабомбами, россияне давят по всей линии столкновения ".

Однако ни о каких успехах даже оперативного уровня речь не идет, акцентирует эксперт. Сил для нового наступления, вроде тех, которые проводились силами России на Бахмут или Авдеевку, оккупанты еще не собрали.

"В то же время усилился ракетно-бомбовый террор против энергосистемы Украины, а также населенных пунктов Харьковщины и Сумщины. Россия стремится превратить их в выжженную землю, спровоцировав новый поток беженцев", – поясняет Муса Магомедов.

По его словам, в условиях превосходящих сил противника, главной задачей Украины сейчас является строительство новых линий укреплений и усиление старых. На фортификации правительство недавно предоставило еще 5,6 млрд грн дополнительно к 20, выделенным ранее. Военные, местные власти, бизнес – над линиями обороны работают все в режиме 24/7. И это единственное верное решение в условиях острого дефицита боеприпасов, в котором сейчас находится Украина, акцентирует парламентарий.

К сожалению, Украина находится в заложниках внутриамериканской предвыборной борьбы. Интенсификация европейских усилий в военной поддержке Украины хотя и сверхважная, но не способна обеспечить потребности украинского войска. Именно от позиции США будет зависеть дальнейший ход боевых действий", – поясняет эксперт. "Главное сражение дипломатического фронта – за военную помощь от США, которая до сих пор блокируется республиканцами в Конгрессе

Пессимистический сценарий: американская помощь так и не будет предоставлена до проведения выборов в США.

"Украина будет вынуждена оставаться в стратегической обороне до конца года. На какие-либо изменения на поле боя в нашу пользу можно будет рассчитывать только после введения в строй новых мощностей украинского и европейского ВПК, развертывание которых продолжается", – отмечает нардеп.

Оптимистический сценарий: американская помощь будет, наконец, разблокирована в ближайшее время, мы преодолеем "снарядный голод", что позволит остановить давление врага, и начнем концентрировать силы для уже своего (-их) контрудара (-ов).

"Однако стоит отметить, что никаких сценариев "обвала" фронта пока нет. Благодаря фортификациям и массовому применению дронов, Силы обороны способны сдерживать наступление врага", – констатирует Муса Магомедов.

На военном фронте очень горячо

Политический эксперт, волонтер Богдан Мирошников акцентирует, что на военном фронте очень горячо на Бахмутском направлении (Часов Яр, Богдановка, Клещеевка, Ивановское). Там противник атакует большими силами.

"У нас банально не хватает не только боеприпасов, но и людей. Выдергивать опытные бригады откуда-то нельзя — это ослабит участок фронта, который они держат", – поясняет эксперт.

Нельзя исключать, продолжает он, что противник предпочтет обойти Часов Яр, надеясь таким образом подобраться к Константиновке.

"Западнее Авдеевки ситуацию Силы обороны плюс-минус стабилизировали. Где-то еще приходится немного откатываться, но это нормальное явление. Скорее всего, нам придется отойти к линии Карловка-Уманское-Новоселовка Первая. На полпути к Карловке, где сейчас проходит линия фронта, довольно много препятствий (ставки, речки). Плюс — низина. Это создает проблемы для наступающих оккупантов", – отмечает Богдан Мирошников.

Неспокойно, по его словам, на Лиманском и Угледарском направлениях, так что там нам нужно быть внимательными.

Сейчас это для нас ключевое. Без такой поддержки мы не сможем совершать наступательные действия, да и с обороной возникнут проблемы", – предупреждает эксперт. "Что касается дипломатических фронтов, основные наши ожидания тут – от США, где помощь Украине тормозится уже полгода

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