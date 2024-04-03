Главное, выстоит ли украинская армия. Назван город, который приказали врагу взять любой ценой

Российские захватчики получили прямой приказ, а именно: захватить город Часов Яр, который находится в Донецкой области, сообщил Владимир Черняк.

Часов Яр

По его словам, необходимо понимать, если враг имеет политическую цель захватить до определенной даты какой-либо из населенных пунктов, то он направит все свои силы для того, чтобы это сделать.

При этом, как подчеркнул Черняк, оккупанты не имеют никаких ограничений на применение артиллерии, боевых вертолетов и живой силы.

"Противник довольно близко подошел к Часову Яру, сейчас главный вопрос – выстоит украинская армия или нет",

– сказал военный.

Он выразил надежду на то, что все же в ближайшее время ситуация будет изменена в пользу Сил обороны. Однако пока, добавил военный, ситуация такова, что просто невозможно сделать никаких положительных прогнозов.

"На Бахмутском направлении сейчас настоящий ад, только благодаря героизму наших Сил обороны противник не занял этот населенный пункт"

, – подчеркнул военный.

Также он объяснил, зачем оккупантам Часов Яр. По его словам, с оккупацией этого города враг получит возможность установить огневой контроль над Константиновкой, а также частично над Краматорском. То есть, подчеркивает Черняк, Часов Яр является господствующей высотой в этом регионе. Если оккупанты смогут захватить этот город, то получат значительное преимущество, добавил Черняк.

Кроме того, он подчеркнул, что каждый населенный пункт имеет стратегическое значение в обороне Часового Яра. В частности, то же Ивановское. По его словам, если будет ослаблен один из флангов, то враг получит перспективный плацдарм для наступления на другой фланг.

При этом Черняк добавил, что в отступлении Сил обороны от любого из населенных пунктов нет ничего плохого, однако при условии, что удастся сохранить много жизней военных. Впрочем, по его словам, если Украина потеряет Часов Яр, то для того, чтобы его вернуть под контроль, придется потерять многие жизни военнослужащих. Именно поэтому, добавил Черняк, пока есть возможность держать город, его нужно держать.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, почему Силы обороны изо всех сил пытаются удержать Часов Яр.