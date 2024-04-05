Россияне подошли еще ближе к трем населенным пунктам: подробности от DeepState

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Кравцев Сергей
Украинским защитникам удалось отбросить российских оккупантов возле Невельского Донецкой области, однако враг имеет и продвижения. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает DeepState. Отмечается, что возле Веселого и в Работино продолжаются бои.
Российские военные. Фото: из открытых источников
В то же время начальник городской военной администрации Часового Яра Сергей Чаус эфире канала "Еспресо" сообщил, что российские оккупационные войска постоянно обстреливают. Чиновник назвал ситуацию в Часовом Яру самой сложной за все время полномасштабной войны, в городе чувствуют, что усиливается наступление РФ.
По его словам, в Часовом Яру "бизнеса фактически не осталось" – в городе работает только один магазин. Базовые потребности горожан обеспечиваются точечно. Непростая ситуация с водой, потому что ее надо довезти. В городе есть скважина, однако обеспечить более 700 человек водой – это сложно. Поэтому есть точки выдачи гуманитарной помощи, которые обеспечены баками с водой, отметил Чаус.
Читайте также на портале "Комментарии" — согласно прогнозам, Украину ждет сложный в военном смысле апрель, потому как Силы обороны ослаблены (в том числе из-за нехватки людей, вооружений и боеприпасов), а россияне усиливают наступательные действия. Не прекратят они, судя по всему, и массированные ракетно-дроновые атаки. Тем важнее для нашей страны активизироваться на внешней арене, добывая помощь от зарубежных партнеров, ища новые рычаги давления на РФ. Эксперты поделились с порталом "Комментарии" своими ожиданиями от второго месяца весны и очередного – войны.
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