Россияне подошли еще ближе к трем населенным пунктам: подробности от DeepState

Украинским защитникам удалось отбросить российских оккупантов возле Невельского Донецкой области, однако враг имеет и продвижения. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает DeepState. Отмечается, что возле Веселого и в Работино продолжаются бои.

Российские военные. Фото: из открытых источников

"Противник продвинулся возле Новомихайловки, Старомайорского и в Часовом Яру", – говорится в сообщении.

В то же время начальник городской военной администрации Часового Яра Сергей Чаус эфире канала "Еспресо" сообщил, что российские оккупационные войска постоянно обстреливают. Чиновник назвал ситуацию в Часовом Яру самой сложной за все время полномасштабной войны, в городе чувствуют, что усиливается наступление РФ.

"Сегодняшняя ситуация за все время, наверное, является самой сложной. Ежедневно усиливаются обстрелы. Сегодня просто сумасшедший день, слава богу, без пострадавших, но большое количество поврежденного жилья, пожаров. Каждый день мы наблюдаем именно такую картину, поэтому все сложнее и сложнее, – сказал Чаус. – То, что усиливается наступление, – мы это чувствуем".

По его словам, в Часовом Яру "бизнеса фактически не осталось" – в городе работает только один магазин. Базовые потребности горожан обеспечиваются точечно. Непростая ситуация с водой, потому что ее надо довезти. В городе есть скважина, однако обеспечить более 700 человек водой – это сложно. Поэтому есть точки выдачи гуманитарной помощи, которые обеспечены баками с водой, отметил Чаус.

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