Прогремели мощные взрывы: какие города РФ массово атаковал беспилотники

В ночь на 5 апреля Россия подверглась массированной атаке беспилотников, под ударом оказались города, в которых расположены военные аэродромы оккупационной армии. Именно с этих аэродромов систематически подымаются в небо российские истребители, после чего происходит обстрел Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщают местные пропагандистские ресурсы, подконтрольные путинскому режиму.

РФ массово атаковали дронами. Фото: из открытых источников

Сначала взрывы раздавались в Морозовске Ростовской области и Ейске Краснодарского края. В первом городе наблюдались проблемы с электричеством.

Местные жители в чатах писали о нескольких прилетах и ударах по аэродромам.

OSINT-исследователь MT Anderson написал, что 4 апреля на авиабазе в Морозовске были расположены 24 истребителей Су-34 и три самолета Су-35, которые сбрасывают на украинские позиции управляемые авиационные бомбы.

Россияне отмечали, что дроны летали очень низко, а радары их не видели.

Позднее взрывы были слышны в Энгельсе Саратовской области, где базируется стратегическая авиация врага. Как сообщает пропагандистское "РИА-Новости" со ссылкой на губернатора Саратовской области, в Энгельсе якобы ликвидировали БПЛА. Пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков, по предварительным данным, нет.

Также поздно вечером 4 апреля в российском Курске раздался ряд взрывов, после чего вспыхнули пожары. Местные Telegram-каналы и губернатор Роман Старовойт заявили, что город атаковали беспилотники.

Читайте также на портале "Комментарии" — в обновленном отчете Института изучения войны (ISW) отмечается, что атака беспилотниками 2 апреля по нефтеперерабатывающему заводу в Республике Татарстан (а также по предприятию по сборке дронов), свидетельствует о переломе в стратегии Украины касательно нанесения ударов по объектам в глубоком тылу РФ. В России традиционно грозят за это всякими карами, включая захват Киева. А мнения западных союзников Украины разделились. Если власти Франции считают, что российские нефтеперерабатывающие объекты являются законной целью нашей армии, то представители США продолжают твердить, что не поддерживают и не поощряют украинские удары по территории РФ. О чем говорит сам факт таких ударов, а также реакция на них, в том числе со стороны Запада? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



