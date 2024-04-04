Россия намерена захватить всю Украину. Начала предпринимать шаги, чтобы добиться этого

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Ткачик Олеся
По состоянию на сегодняшний день россияне продолжают попытки продавить наш фронт. Атакуют на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском направлениях, об этом в Фейсбуке сообщила бывший замминистра обороны Анна Маляр.
Анна Маляр
Однако, по ее словам, за последний месяц Силы обороны все же имеют определенные успехи на Купянском и Лиманском направлениях. По другим направлениям, они сдерживают давление врага.
Также, по ее словам, Силы обороны продолжают уничтожать наступательный потенциал оккупантов – технику и личный состав.
Что касается возможного нападения или обострения ближе к лету, говорит Маляр, то следует анализировать только факты, свидетельствующие о намерениях врага.
При этом, по ее словам, факты приготовления РФ к интенсивному продолжению войны есть. Среди них – мобилизация, увеличение мощностей оборонного производства, разработка и испытание новых образцов вооружения, заявления фюрера, информационная истерика в отношении нашего Главнокомандующего.
При этом она добавила, что в Украине готовятся к таким вызовам, однако без поддержки партнеров оружием удержать фронт будет тяжело.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что РФ готовится к новому наступлению на Украину.
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Ігор
сегодня, 16:19
Тому стратегією повинна бути не витрата ресурсу "м'яса" на те, що не має перспектив, а надання можливості всім, хто бажає спокійно виїхати в імміграцію. Згадайте 1917. Якщо не має порядності офіцерам і чиновникам сформувати подобу білогвардійської армії Колчака. Коли саме офіцери дворяне поміщики промислові власники і банкіри першими пішли захищати свою країну. То хоч візьміть з білої гвардії інший достойний приклад: як і вони надайте можливості всім, хто бажає спокійно виїхати в імміграцію. Саме в цьому полягала друга достойна поведінка білогвардійців: врятувати від більшовицького геноциду юдейців найбільше людей.