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Россия намерена захватить всю Украину. Начала предпринимать шаги, чтобы добиться этого

РФ планирует наступление на Украину и готовится к этому, отметила в Фейсбуке бывший замминистра обороны Анна Маляр. По ее словам, Украина готовится к таким вызовам, однако без помощи Запада удержать фронт будет тяжело

сегодня, 16:56
Автор:
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Ткачик Олеся
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По состоянию на сегодняшний день россияне продолжают попытки продавить наш фронт. Атакуют на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском направлениях, об этом в Фейсбуке сообщила бывший замминистра обороны Анна Маляр.

Россия намерена захватить всю Украину. Начала предпринимать шаги, чтобы добиться этого

Анна Маляр

Однако, по ее словам, за последний месяц Силы обороны все же имеют определенные успехи на Купянском и Лиманском направлениях. По другим направлениям, они сдерживают давление врага.

"Если очень просто описывать, то – враг продавливает, мы отвоевываем и возвращаем позиции. День в день не приходится. Бывают разные результаты. Но в общем итоге оборону мы держим"
, – отметила Маляр.

Также, по ее словам, Силы обороны продолжают уничтожать наступательный потенциал оккупантов – технику и личный состав.

Что касается возможного нападения или обострения ближе к лету, говорит Маляр, то следует анализировать только факты, свидетельствующие о намерениях врага.

При этом, по ее словам, факты приготовления РФ к интенсивному продолжению войны есть. Среди них – мобилизация, увеличение мощностей оборонного производства, разработка и испытание новых образцов вооружения, заявления фюрера, информационная истерика в отношении нашего Главнокомандующего.

"Такой испуганной истерики у них не было с начала полномасштабного вторжения. И то, что они увеличили количество применения бомб и ракет, свидетельствует о жесткости намерений — захватить всю Украину",
– отметила Маляр.

При этом она добавила, что в Украине готовятся к таким вызовам, однако без поддержки партнеров оружием удержать фронт будет тяжело.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что РФ готовится к новому наступлению на Украину.




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Источник: https://www.facebook.com/ganna.maliar/posts/pfbid0246SLhz2tQo8kXbayjCdMA9ZyTbQbjAa6PRke7Ego4fUpBNe7nE9vhky8WAQNfXrUl
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Обсуждения

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Ігор

сегодня, 16:19

Тому стратегією повинна бути не витрата ресурсу "м'яса" на те, що не має перспектив, а надання можливості всім, хто бажає спокійно виїхати в імміграцію. Згадайте 1917. Якщо не має порядності офіцерам і чиновникам сформувати подобу білогвардійської армії Колчака. Коли саме офіцери дворяне поміщики промислові власники і банкіри першими пішли захищати свою країну. То хоч візьміть з білої гвардії інший достойний приклад: як і вони надайте можливості всім, хто бажає спокійно виїхати в імміграцію. Саме в цьому полягала друга достойна поведінка білогвардійців: врятувати від більшовицького геноциду юдейців найбільше людей.


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