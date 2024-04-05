Урал и Заполярье теперь не в безопасности: у Украины появилось оружие, за которым будущее

Украина вскоре может применить дальнобойные дроны, которые с легкостью могут преодолеть до 2000 и более км, атаковав Урал и Заполярье. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет немецкий таблоид "BILD", со ссылкой на неназванный источник.

Дроны. Фото: из открытых источников

Отмечается, что на днях ВСУ впервые атаковали беспилотниками цели в Татарстане. Они находились в 1300 км от линии фронта. Для одного из ударов использовался украинский дрон UJ-22. Ранее считалось, что его дальнобойность составляет 800 км.

"Очевидно, новая модификация с дополнительными топливными баками летает гораздо дальше. Для второй атаки применялся беспилотник, созданный на базе украинского сверхлегкого самолета Аэропракт A-22 "Летучая лиса", — рассказал источник.

По информации "BILD", уже в этом году Украина сможет применять дроны с дальнобойностью до 2000 км и более. Они восполнят дефицит ракет средней и большой дальности.

"Ракеты остались в прошлом. Дроны – это будущее", — заявил источник BILD.

По его данным, до конца года сразу 10 производителей поставят ВСУ дроны с дальнобойностью до 2500 км. А киевское КБ "Луч" разработало беспилотник "Сокол-3000", который может пролететь до 3300 км. По расчетам BILD, новое украинское оружие сможет атаковать цели, например, в Мурманской области. Там расположено около 80 военных баз. Среди них аэродром Оленья, где базируются стратегические бомбардировщики, которые обстреливают Украину.

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