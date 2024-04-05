Может ли Украина ударами дронов заставить РФ пойти на мир: почему это важно

Начав атаковать российские НПЗ и военные объекты на территории РФ Украина перевернула новую странице в войне. В чем важность таких атак и к чему они могут привести? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, изучив мнения экспертов.

Удары по российским НПЗ. Фото: из открытых источников

Украине нужно продолжать в том же темпе

Директор Центра исследований национальной устойчивости Олег Белоколос в эфире проекта "Тема с Мосейчук" заявил, что дальнейшие атаки Сил обороны Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы могут привести к тому, что Россия не сможет их восстановить, а на внутреннем рынке РФ возникнет дефицит.

"Это абсолютно правильный шаг Украины. Мы имеем право и должны это делать", — считает эксперт.

По его словам, о серьезной угрозе своей нефтеперерабатывающей промышленности уже открыто говорят сами россияне.

"Если Украина будет поддерживать такой же масштаб и темп этих атак, то Россия не сможет их восстанавливать. Там очень много технических деталей. Это оборудование, которое нельзя украсть и привезти в карманах где-то контрабандой", — объясняет Олег Белоколос.

Он добавил, частично что-то можно импортировать из Китая, но этого будет недостаточно. Очень много оборудования, которое было произведено в Германии, во Франции. Есть специальные химические вещества, которые используются в технологии производства — это все не просто так приобрести.

По мнению Олега Белоколоса, это весомый инструмент в руках Украины, который может принудить Москву к миру.

Удары по территории РФ "имеют очень большой смысл" для Украины

Эксперт Мюнхенской конференции по безопасности, бывший сотрудник министерства обороны ФРГ Нико Ланге в комментарии "DW" высказал мнение, что удары дронов по целям в глубине российской территории – это большой успех для Украины.

Эксперт считает, что такие удары "имеют очень большой смысл" для Украины, ведь дроны являются относительно недорогими, и Россия, очевидно, может мало что сделать против них.

"Это направлено против производства тех дронов, которые каждую ночь летают в Украине. Ведь ПВО в Украине мало, боеприпасов для него не хватает", — говорит эксперт.

Другой эффект от украинских атак, по словам Ланге, — психологический. У многих россиян, мол, возникает впечатление, что "Россия не может защищать свою страну".

"Конечно, пропагандой можно всегда отвлекать внимание на другие дела, но мне кажется, что это имеет также психологический эффект внутри России", — говорит эксперт.

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