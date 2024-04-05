Может ли Украина ударами дронов заставить РФ пойти на мир: почему это важно

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Начав атаковать российские НПЗ и военные объекты на территории РФ Украина перевернула новую странице в войне. В чем важность таких атак и к чему они могут привести? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, изучив мнения экспертов.
Удары по российским НПЗ. Фото: из открытых источников
Директор Центра исследований национальной устойчивости Олег Белоколос в эфире проекта "Тема с Мосейчук" заявил, что дальнейшие атаки Сил обороны Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы могут привести к тому, что Россия не сможет их восстановить, а на внутреннем рынке РФ возникнет дефицит.
По его словам, о серьезной угрозе своей нефтеперерабатывающей промышленности уже открыто говорят сами россияне.
Он добавил, частично что-то можно импортировать из Китая, но этого будет недостаточно. Очень много оборудования, которое было произведено в Германии, во Франции. Есть специальные химические вещества, которые используются в технологии производства — это все не просто так приобрести.
По мнению Олега Белоколоса, это весомый инструмент в руках Украины, который может принудить Москву к миру.
Эксперт Мюнхенской конференции по безопасности, бывший сотрудник министерства обороны ФРГ Нико Ланге в комментарии "DW" высказал мнение, что удары дронов по целям в глубине российской территории – это большой успех для Украины.
Эксперт считает, что такие удары "имеют очень большой смысл" для Украины, ведь дроны являются относительно недорогими, и Россия, очевидно, может мало что сделать против них.
Другой эффект от украинских атак, по словам Ланге, — психологический. У многих россиян, мол, возникает впечатление, что "Россия не может защищать свою страну".
Читайте также на портале "Комментарии" — какой итог войны в Украине устроит Китай: почему Париж стал надеяться на Пекин.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!