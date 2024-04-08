The Economist назвал главную цель России по Харькову

Как передает портал "Комментарии", рейтинговое издание The Economist со ссылкой на военные источники в Киеве предполагает, что Россия решила превратить Харьков в "серую зону", непригодную для проживания гражданского населения.

Харьков. Фото: из открытых источников

"Эскалация заставила военные источники в Киеве предположить, что Россия решила превратить город в "серую зону", непригодную для проживания гражданского населения", – говорится в материале.

При этом СМИ отмечает, что мэр Харькова Игорь Терехов решительно опроверг эту гипотезу. В интервью, взятом в секретном месте в промышленном квартале, Терехов заявил, что Харьков не намерен сдаваться.

Градоначальник утверждает, что хуже было в начале войны, когда из довоенного населения, которое составляло 2 миллиона человек, уехали все, кроме 300 тысяч.

"Как можно превратить такой город в серую зону? Люди не уедут, потому что они уже уехали, а потом вернулись. Они уже достаточно намучились", – задается вопросом Терехов.

Издание отмечает, что многие проблемы Харькова можно было бы решить, если бы Запад предоставил мощные системы противовоздушной обороны или F-16, которые могли бы оттеснить истребители, несущие бомбы. The Economist также пишет, что Россия уничтожила некоторые из поставленных Западом ЗРК Patriot, которые Украина использовала для защиты таких городов, как Харьков.

Журналисты отмечают, точные намерения России на данном этапе непонятны, хотя есть четкие признаки того, что она готовится к большому летнему наступлению, говорится в материале.

"Украинский источник, знакомый с данными разведки, сообщил, что Россия сейчас готовит шесть дивизий (примерно 120 000 военнослужащих) в Восточной Сибири", — говорится в статье.

По мнению аналитиков издания, "Харьков является одним из нескольких возможных направлений будущего наступления". Он не является наиболее вероятным, но его уже интенсивно обсуждают российские СМИ.

"Это может свидетельствовать об информационной кампании Кремля, направленной на запугивание харьковчан. Или же это может быть кивок в сторону провоенного лагеря, который агитирует за более жесткий ответ на частые нападения Украины на Белгород, которые также вызывают беспокойство в западных кругах", — говорится в материале.

В то же время The Economist констатирует, что военная операция по захвату Харькова была бы сверхсложной задачей для России.

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