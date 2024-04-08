The Economist назвал главную цель России по Харькову

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Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", рейтинговое издание The Economist со ссылкой на военные источники в Киеве предполагает, что Россия решила превратить Харьков в "серую зону", непригодную для проживания гражданского населения.
Харьков. Фото: из открытых источников
При этом СМИ отмечает, что мэр Харькова Игорь Терехов решительно опроверг эту гипотезу. В интервью, взятом в секретном месте в промышленном квартале, Терехов заявил, что Харьков не намерен сдаваться.
Градоначальник утверждает, что хуже было в начале войны, когда из довоенного населения, которое составляло 2 миллиона человек, уехали все, кроме 300 тысяч.
Издание отмечает, что многие проблемы Харькова можно было бы решить, если бы Запад предоставил мощные системы противовоздушной обороны или F-16, которые могли бы оттеснить истребители, несущие бомбы. The Economist также пишет, что Россия уничтожила некоторые из поставленных Западом ЗРК Patriot, которые Украина использовала для защиты таких городов, как Харьков.
Журналисты отмечают, точные намерения России на данном этапе непонятны, хотя есть четкие признаки того, что она готовится к большому летнему наступлению, говорится в материале.
По мнению аналитиков издания, "Харьков является одним из нескольких возможных направлений будущего наступления". Он не является наиболее вероятным, но его уже интенсивно обсуждают российские СМИ.
В то же время The Economist констатирует, что военная операция по захвату Харькова была бы сверхсложной задачей для России.
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