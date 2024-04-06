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Атака оккупантов на Харьков: количество погибших резко возросло

По меньшей мере десять человек получили ранения

сегодня, 08:05
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российские оккупационные войска в ночь на 6 апреля атаковали город Харьков. Как передает портал "Комментарии", по сообщению главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубов, в результате ночных ударов врага погибли 6 человек и еще по меньшей мере десять получили серьезные ранения.

Атака оккупантов на Харьков: количество погибших резко возросло

Удар по Харькову. Фото: Олег Синегубов в Телеграмм

"По меньшей мере 10 раненых, люди получили взрывные травмы и осколочные ранения. Состояние пострадавших – легкое и среднее", — рассказал глава Харьковской ОВА.

Он уточнил, самому младшему пострадавшему 23 года, парень получил взрывную травму и обломочные ранения.

В среднем состоянии также 25-летняя и 71-летняя женщины, шесть мужчин от 35 до 85 лет.

Другие пострадавшие – с легкими ранениями.

По словам Олега Синегубова, российские захватчики повредили многоэтажки, АЗС, магазин, автомобиль. Все цели противника – исключительно гражданские объекты. Сейчас все службы устраняют последствия российского террора.

Стоит отметить, российские захватнические войска стали все чаще и чаще атаковать Украину, нанося комбинированные атаки. Захватчики применяют различные виды ракет и комбинируют их с ударными БПЛА.

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Источник: https://t.me/synegubov/8936
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