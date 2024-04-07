Буданов назвал место и время начала большого наступления России

Глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что россияне перейдут в наступление в конце весны. По его словам, ситуация на фронте сложная, однако контролируемая. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Буданова в издании ARD.



Кирилл Буданов о большом наступлении России. Фото из открытых источников

Кирилл Буданов считает, что россияне перейдут в большое наступление в районе Донбасса и будут иметь некоторые успехи в продвижении к городу Часов Яр.

"Мы ожидаем усиление российских наступательных действий в конце весны и начале лета, особенно в районе Донбасса. Немного будут поддвигаться к Часовому Яру. Будут двигаться в сторону города Покровск", — сказал Буданов.

Глава ГУР считает, что серьезных изменений на фронте не произойдет до начала большого наступления России и подчеркивает, что "ситуация достаточно сложная, но контролируемая". Кроме того, Буданов, несмотря на оценку военных аналитиков и экспертов, считает, что Украина способна пойти в наступление до конца этого года. Однако детали по таким действиям не сообщил. По его словам, здесь ответственность лежит на Генштабе ВСУ.

Также в интервью Буданова спросили о чешской инициативе по боеприпасам и уже ощутимо ли их увеличение на фронте. Однако украинский генерал указал: "я этого пока не вижу". По словам Буданова, без длительной помощи и поддержки от Запада Украине будет "катастрофически тяжело".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кирилл Буданов рассказал, какими ракетами Россия готовит наносить удары по Украине.

Также "Комментарии" писали о датском аналитике Андерсе Нильсене, который назвал три основных направления возможного большого наступления России.