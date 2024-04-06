Поражение российских самолетов на авиабазах: в США ответили, есть ли подтверждение

Американские аналитики Института изучения войны (ISW) пока не нашли никаких визуальных подтверждений того, что украинские войска нанесли ущерб или разрушили самолеты, или объекты инфраструктуры ни на одной из четырех авиабаз, которые атаковали беспилотники в ночь на пятницу. Как передает портал "Комментарии", о этом говорится в отчете ISW.

Самолеты. Фото: из открытых источников

Военные аналитики отметили, что геолокационные кадры показывают взрывы и активацию российских средств противовоздушной обороны у всех авиабаз, кроме авиабазы под Ейском.

Спутниковые снимки, полученные 4 апреля, указывают на то, что на авиабазе в Энгельсе было: три тяжелых стратегических бомбардировщика Ту-160, пять стратегических бомбардировщиков Ту-95, транспортный самолет Ил-76 и бомбардировщик Ту-22; десять учебно-боевых самолетов Л-39, пять транспортных самолетов Ан-26, транспортный самолет Ан-74, транспортный самолет Ан-12, четыре самолета Су-27, четыре самолета Су-25, один самолет Су-30, несколько вертолетов Ка-52 и Ми-8 на авиабазе Ейск; 29 самолетов, в основном Су-34, на аэродроме Морозовск.

ISW также заметил, что украинские удары с беспилотников, как правило, нацелены только на отдельные авиабазы в России, и способность Украины нанести удар по четырем отдельным авиабазам в одной серии ударов является заметным увеличением возможностей.

Эксперты считают, что украинские удары по целям на территории России являются необходимым компонентом украинской кампании по деградации отраслей промышленности, которые поддерживают российские военные усилия и военный потенциал.

В ISW отмечают, российские войска регулярно используют стратегические бомбардировщики Ту-95, размещенные на авиабазе Энгельс, для запуска крылатых ракет Х-101/Х-555 по целям в Украине, и по состоянию на 2023 год российские военные имели примерно 60 самолетов Ту-95. Если удар подтвердится, возможная потеря примерно пяти процентов российских стратегических бомбардировщиков Ту-95 в результате одного удара будет ощутимой.

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