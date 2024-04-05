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Кто стоит за ударом по аэродрому с российскими бомбардировщиками: сколько самолетов уничтожено

СБУ атаковала аэродром Морозовск в России, минимум 6 самолетов уничтожены

сегодня, 11:37
Автор:
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Кравцев Сергей
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Атаку на аэродром в российском Морозовске провела Служба безопасности Украины вместе со структурами Сил обороны, по данным источников, по меньшей мере 6 самолетов уничтожены. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "УП", со ссылкой на источник в СБУ.

Кто стоит за ударом по аэродрому с российскими бомбардировщиками: сколько самолетов уничтожено

Бомбардировщик Су-24. Фото из открытых источников

По данным источника, на аэродроме базировались фронтовые бомбардировщики Су-24, Су-24М, Су-34. Эти самолеты Россия использует для того, чтобы сбрасывать КАБы по позициям ВСУ и прифронтовых украинских городах.                                                                                                    

"Уничтожено не менее 6 военных самолетов РФ, а еще 8 получили существенные повреждения. Кроме техники, около 20 военных россиян стали "двухсотыми" или "трехсотыми" – говорится в сообщении.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 5 апреля Россия подверглась массированной атаке беспилотников, под ударом оказались города, в которых расположены военные аэродромы оккупационной армии. Именно с этих аэродромов систематически подымаются в небо российские истребители, после чего происходит обстрел Украины. Об этом сообщают местные пропагандистские ресурсы, подконтрольные путинскому режиму.                                                  

Также издание "Комментарии" сообщало – почему Россия пропустила двойной удар от Украины: о чем говорит реакция Запада. Эксперты в эксклюзивном интервью нашему порталу детально проанализировали ситуацию.

Ранее "Комментарии" писали – США и Франция публично поспорили: почему возникло недоразумение.




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