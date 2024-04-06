Почему Украине катастрофически не хватает помощи от Запада: СМИ узнали настоящую причину

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Кравцев Сергей
Запад не способен удовлетворить потребности Украины в оружии из-за недостаточных объемов его производства, и увеличивать расходы на оружие европейцы до сих пор не готовы. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет британское издание The Daily Telegraph.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
В статье отмечается, что даже мощный ВПК Соединенных штатов способен производить лишь 28 000 снарядов калибра 155 мм в месяц — менее 10% того, что нужно Украине — и это с круглосуточной работой заводов.
Журналисты отмечают, что Запад не готов увеличивать расходы на военное производство и предпочитает продолжать тратить государственный бюджет на социальные программы. Поэтому несмотря на то, что российская экономика является мизерной по сравнению с совокупным ВВП стран НАТО, российское военное производство растет, а российская армия приобретает бесценный опыт современной полномасштабной войны.
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