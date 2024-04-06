Почему Украине катастрофически не хватает помощи от Запада: СМИ узнали настоящую причину

Запад не способен удовлетворить потребности Украины в оружии из-за недостаточных объемов его производства, и увеличивать расходы на оружие европейцы до сих пор не готовы. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет британское издание The Daily Telegraph.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Многие люди будут удивляться, как такое может быть. Артиллерийские снаряды — вещь не дорогая. Украине нужно всего 10 тысяч снарядов в день, чтобы сдержать оккупантов. В случае со снарядами проблема не в деньгах, а в отсутствии производственных мощностей", — говорится в публикации.

В статье отмечается, что даже мощный ВПК Соединенных штатов способен производить лишь 28 000 снарядов калибра 155 мм в месяц — менее 10% того, что нужно Украине — и это с круглосуточной работой заводов.

Журналисты отмечают, что Запад не готов увеличивать расходы на военное производство и предпочитает продолжать тратить государственный бюджет на социальные программы. Поэтому несмотря на то, что российская экономика является мизерной по сравнению с совокупным ВВП стран НАТО, российское военное производство растет, а российская армия приобретает бесценный опыт современной полномасштабной войны.

"Как показывает ситуация со 155-мм снарядами, начинать готовиться уже поздно, когда война началась. Нам нужно набраться твердости и перестать считать, что задачей правительства является предоставление нам социальной помощи и хороших хорошо оплачиваемых рабочих мест. Обязанность правительства — это, прежде всего, заботиться об обороне нации", — говорится в публикации.

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