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В России новая тактика массированных ракетных ударов: какая главная цель

Россия сменила тактику ракетных ударов по энергетической системе Украины. Россияне используют такое же количество ракет, как и в прошлом году, однако наносят удары концентрированно по нескольким объектам в одной области.

сегодня, 09:45
Автор:
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Slava Kot
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Россия начала использовать новую тактику ракетных ударов по энергетическим объектам Украины. Россияне используют большое количество высокоточных ракет для удара по одному объекту в малозащищенных регионах Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Financial Times.

В России новая тактика массированных ракетных ударов: какая главная цель

Последствия удара по энергетическому объекту в Украине. Фото из открытых источников

Во время массированных ракетных атак 22-29 марта россияне сконцентрировали удары по семи ТЭС и еще двум гидроэлектростанциям. Все эти объекты были в регионах, где существует дефицит систем противовоздушной обороны.

Как отмечает издание Financial Times, последствия последних массированных ракетных ударов для Украины хуже, чем зимой 2022-2023 годов. Некоторые энергетические объекты не смогут полностью восстановить до следующего отопительного сезона.

Основная цель России – осуществлять постоянные разрушения энергетической инфраструктуры, которую не будет возможности быстро восстановить. Россияне используют такое же количество ракет, что и в прошлом году для ударов, однако теперь ракеты направлены на 5-6 объектов в одном регионе, что усложняет работу ПВО.

Украинская разведка считает, что у России есть достаточное количество ракеты, чтобы осуществить еще два массированных ракетных удара по Украине в ближайшие недели.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Литва предложила Украине неожиданную помощь. Балтийская страна предлагает разобрать свои закрытые ТЭС, которые могут стать донорами запчастей для поврежденных энергетических объектов в Украине.

Также "Комментарии" писали, что в России цинично прокомментировали массированные ракетные удары по украинской энергетической системе.



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Источник: https://www.ft.com/content/18882abd-6277-4aae-bc43-f3e5fa786445
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