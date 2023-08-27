Топ-события недели: что было в центре внимания – как отобразится на будущем Украины

Украина прощается с последней полноценной неделей августа. Уже на следующей мы войдем в осень. На уходящей неделе (с 21 по 27 августа) мы отметили 32-ю годовщину Независимости, которая совпала с полуторагодием широкомасштабной российской агрессии. Одним из самых громких событий стало крушение самолета с главарями ЧВК "Вагнер" на борту. Эксперты традиционно проанализировали для издания "Комментарии" наиболее яркие, по их мнению, моменты уходящей недели и их вероятные последствия.

День Независимости Украины. Фото: из открытых источников

Вопрос войны в Украине остается в приоритете мировой политики

Народный депутат Верховной Рады VIII созыва, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов поделился таким комментарием:

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Уже известно, что Декларацию G7 о поддержке Украины подписали 30 стран. В частности, за неделю к документу присоединились Словения, Черногория, Люксембург, Греция. На основе декларации с каждой страной-подписантом Украина разрабатывает многолетнее соглашение о сотрудничестве в области безопасности и обороны. По идее, первое такое будет подписано с США. Каждое соглашение будет предусматривать конкретные направления сотрудничества, термины, механизмы коммуникации". "Мы продолжаем строить долгосрочную систему национальной безопасности в сотрудничестве с союзниками

Эксперт отмечает, что в ходе переговоров с лидерами стран президент Владимир Зеленский обсуждает те приоритетные программы, по которым будет проходить совместная работа. К примеру, из Швеции предварительно договорились о локализации бронированных машин CV-90, Греция заинтересована в производстве артиллерийских снарядов для Украины и обучении пилотов, с Болгарией и Румынией будет совместная работа по безопасности Черноморского региона. Заключение многолетних соглашений поможет в системном планировании и станет демонстрацией решимости союзников по долгосрочной поддержке Украины, поясняет Игорь Попов.

В то же время идет подготовка к возможным наступательным действиям в следующем году, и долгосрочное планирование делает эту подготовку более тщательной. Даже после окончания боевых действий риски в области обороны останутся высокими – и главным гарантом безопасности Украины будет оснащение передовым оружием наших Вооруженных Сил, собственный оборонно-промышленный комплекс", – подчеркивает эксперт. "Силы обороны в течение недели продолжили наступательные операции, в основном на южном направлении. Бои проходят уже на основной линии российской обороны

Он напоминает, что в конце прошлой неделе были приняты важные решения по передаче боевых самолетов Украине, а на этой – тема имела продолжение. А уже в следующем году американские истребители F-16 усилят боевой потенциал военно-воздушных сил. А возможно, компанию им составят и шведские Gripen.

Страны Глобального Юга призвали к реформированию мировой финансовой системы и созданию альтернативных систем международных расчетов. Также они критиковали ООН и ее Совбез за недостаточную эффективность в предупреждении военных конфликтов. В финальной декларации саммита БРИКС призвали к мирному урегулированию войны в Украине. Россия продолжает оставаться в изоляции, а российский президент Владимир Путин не приехал в Йоханнесбург из-за риска ареста во исполнение ордера Международного уголовного суда". "Вопрос войны в Украине остается в приоритете мировой политики, – акцентирует Игорь Попов. – На этой неделе состоялся саммит БРИКС в Йоханнесбурге ( ЮАР ).

Также на уходящей неделе в Украине проходили мероприятия ко Дню Независимости, и одно из них – третий международный саммит "Крымской платформы", отмечает эксперт. Мир не признает российскую аннексию Крыма или других украинских территорий, принцип территориальной ценности поддерживается не только западными союзниками, но и странами Глобального Юга. Сроки и способы освобождения оккупированных территорий могут быть разными и зависеть от ряда факторов, в том числе от внутренней ситуации в Российской Федерации, поясняет Игорь Попов.

С одной стороны, Кремль проводит репрессии против носителей любых альтернативных позиций и пытается консолидировать элиты вокруг идеи войны на истощение. С другой стороны, всё больше влиятельных россиян видят фатальность такого курса, – акцентирует эксперт. – С приближением даты возможных президентских выборов в марте 2024-го внутренние процессы в России могут привести как к новым политическим конфликтам, так и к изменению международной политики. Украина не может полностью рассчитывать на это, но будет учитывать обстановку при планировании своих действий". "Гибель в авиакатастрофе Евгения Пригожина и нескольких руководителей "Вагнера" показала, что напряжение в российских группах влияния растет

Практически все ключевые новости касались поднятия боевого духа, сплочения украинцев

Аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Решмедилова считает, что эту неделю можно считать праздничной. По ее мнению, практически все ключевые новости касались поднятия боевого духа, сплочения украинцев.

который продолжил приятную для нас тенденцию. И прекрасно, что Усик посвятил бой ВСУ, которые демонстрируют чудеса мужества, не только выдерживая наступление превосходящих сил противника, но и развивая собственное, отвоевывая новые и новые территории", – подчеркивает аналитик. "Это и День Флага, и День Независимости, и ряд позитивных новостей с фронта и с внешнеполитической арены. И, наконец, победный бой против француза Дюбуа прославленного украинского боксера Усика

Украинцы, отмечает она, нуждались в такой череде приятных событий. Особенно на фоне грядущего непростого осеннего сезона.

удары по территории временно оккупированного Крыма Конечно, затаив дыхание, мы продолжали следить за событиями на фронте, в ожидании громких хороших новостей. И на фоне постоянных воздушных тревог и попыток россиян, в том числе чужими руками, раскачать тему переговоров (на невыгодных нам условиях ), поток позитивных новостей этой недели придал украинцам дополнительные силы. Мы уже совершили неимоверную работу, более полутора лет отражая широкомасштабную российскую агрессию. Но , опускать руки, ни в коем случае нельзя", – уверена Александра Решмедилова. "Среди топ-событий недели следует отметить проведение очередной Крымской платформы, участившиеся атаки дронов на Москву расслабляться

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