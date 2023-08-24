Украина отмечает 32-ю годовщину Независимости: главные выводы

В четверг, 24 августа, Украина встречает 32-ю годовщину Независимости. Встречаем, как отметил президент Владимир Зеленский, в борьбе за право быть свободными. Какие основные выводы можно сделать после тех лет, что мы уже независимы? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

День Независимости Украины. Фото: из открытых источников

Государство Украина точно состоялось и это признаёт весь мир

Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", первый зампредседателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк рассуждает так:

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"Пожалуй, главный вывод за эти 32 года состоит в том, что мы за это время стали не только юридически независимыми, но и, в первую очередь, — идеологически, ментально. Государство Украина точно состоялось. И это признаёт весь мир".

По словам эксперта, несмотря на то, что это происходит в таких страшных обстоятельствах (широкомасштабная российская агрессия), Украина и украинцы за последние полтора года стали лицом демократического мира. Не только европейского. Всей планеты, уточняет Ярослав Железняк.

"Мы входим в 33-й год независимости, состоявшись как государство, как нация, – подчеркивает нардеп. – Уверен, что с каждым годом мы всё больше будем относиться ко Дню Независимости как к главному празднику".

Война, несмотря на весь ее трагизм, способствует укреплению и цементированию украинского государства

Эксперт Украинского института политики Николай Спиридонов основным достижением Украины считает то, что мы уже твердо стоим на правильных рельсах – движемся в ЕС и НАТО. Может быть, медленнее, чем кому-то хотелось бы. Но, тем не менее, предметные переговоры с этими структурами уже идут, отмечает он.

"Война, несмотря на весь ее трагизм, способствует укреплению и цементированию украинского государства. И так уже не раз бывало в мировой истории, что именно военные конфликты, столкновения, приводили к созданию или усилению централизованных государств", – отмечает Николай Спиридонов.

Также, по его мнению, стоит отметить успехи украинского спорта – особенно бокса, шахмат, в отдельных моментах – футбола. Спорт во многом стал визитной карточкой нашей страны, считает эксперт.

"Если говорить об ошибках, много таковых было совершено не только в недооценке агрессивности России, но и в экономике. В первой половине 90-х, на заре независимости, Украина столкнулась с гиперинфляцией. Это следствие экономических ошибок. Мы явно не идеально подготовились к финансовому кризису 2008 года, что создало предпосылки для прихода к власти Януковича — одной из наших главных ошибок за годы независимости. Он затормозил наше движение в ЕС, что в итоге привело к Евромайдану и последующим событиям. Второй президент Украины Леонид Кучма считает ошибкой отказ от ядерного оружия его предшественником Леонидом Кравчуком. Но не факт, что в создавшейся в начале 90-х конфигурации у нас был иной выход", – констатирует Николай Спиридонов.

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