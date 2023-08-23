Почему "Москву сити" часто атакуют беспилотники: ответ разведки

Попадание неизвестных объектов в башни "Москва сити" можно объяснить тем, что именно там расположены учреждения, где планируют военные преступления против Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

Атака на Москву. Фото из открытых источников

"Эти благородные неизвестные летающие объекты направляются исключительно на те объекты и учреждения, которые вовлечены в геноцидную войну современной России против Украины", — заявил Андрей Юсов.

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Он разъяснил, на первый взгляд может показаться, что в здании "Москва сити" расположено много офисов разных бизнес-компания. На самом там также размещаются определенные спецслужбы, офисы, министерства. Есть также масса другие организаций, компаний, которые принимают непосредственное участие в реализации, планировании, контроле и совершении этой войны и военных преступлений.

Андрей Юсов добавил, что удары по "Москва сити" – это еще и удары по имиджу Путина на международной арене. Ведь даже те мировые лидеры, которые до сих пор поддерживаю контакты с российским диктатором, теперь задумаются, стоит ли дальше продолжать с Путиным диалог, если он даже в собственном государстве не может гарантировать безопасность.

Напомним, сегодня ночью Москва и Подмосковье снова содрогались от взрывов в ночь на 23 августа. Предварительно из-за атаки неизвестных беспилотников.

Читайте также на портале "Комментарии" — с начала августа явно участились атаки временно оккупированного Крыма, Москвы и Подмосковья с помощью беспилотников. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк предупредил, что вскоре инциденты с "неустановленными беспилотниками" в РФ, а также на временно оккупированных ей украинских территориях, станут нормой. Что можно сказать о беспилотной войне на данный момент? Чего ожидать в обозримом будущем? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



