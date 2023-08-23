Новая атака беспилотников на Москву и Подмосковье: что известно

Москва и Подмосковье снова содрогались от взрывов в ночь на 23 августа. Предварительно из-за атаки неизвестных беспилотников. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на местные Telegram-каналы и мэра Москвы Сергея Собянина.

Атака беспилотников. Фото из открытых источников

Еще до того, как прогремели взрывы в Московской области стало известно о закрытии всех аэропортов и введении плана "Ковер" с запретом на вылет и посадку самолетов. На такие меры россияне уже традиционно идет после того, как зафиксировали в небе объекты, которые потенциально могут угрожать самолетам.

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Параллельно с этим стали появляться сообщения в местных телеграмм-каналах о якобы замеченных БПЛА в Подмосковье.

Жители Химок, Красногорска и Долгопрудного начали делиться в сети сообщениями о взрывах, а также, предварительно, о работе вражеской ПВО.

Кроме того, взрыв также был слышен недалеко от башни "Москва Сити", которую систематически атакую неопознанные дроны. В сети уже появились кадры с дымом в этом элитном районе, который уже далеко не первый раз получает повреждения из-за БПЛА.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, один дрон попал в строящееся здание в "Москва-Сити", а второй россиянам удалось приземлить с помощью средств РЭБ, он в итоге упал в Можайском районе Московской области.

Отметим, ночная "бавовна" уже который день подряд посещает Москву и Подмосковье. Так 22 августа также поступали сообщения об атаке неопознанных беспилотников.

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