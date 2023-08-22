Москву и Подмосковье снова атаковали беспилотники – на этот раз есть разрушения

Ночь в столице РФ и в Московской области прошла неспокойно, раздавались громкие взрывы. В городе Красногорск Московской области повреждены многоэтажка и автомобили. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщают местные телеграмм-каналы.

Беспилотник. Фото: из открытых источников

Звуки взрывов слышали в московском районе Строгино и в Красногорске, что в Подмосковье. В Красногорске после взрыва в домах повылетали окна и посечены осколками припаркованные автомобили. На асфальте одного из дворов лежат обломки вероятно БПЛА.

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По информации телеграмм-канала "Shot", над Красногорском беспилотник был уничтожен силам ПВО России. Исходя из того, что обломки недалеко от здания правительства Московской области, он совсем немного не долетел к цели.

Взрыв также разбудил жителей московского района Строгино, пишет "Astra". После громкого хлопка в небо начал подыматься дым.

Из-за ночных происшествий российские власти приняли решение закрыть все столичные аэропорты на вылеты и прилеты. Аэропорты не работали лишь некоторое время. Позже авиаслужбы дали разрешение, чтобы аэропорты "Шереметьево" и "Домодедово" начали принимать рейсы.

Позже Министерство обороны России опубликовало сообщение, в котором подтвердило атаку дронов. Ведомство Сергея Шойгу утверждает, что ночью под Москвой силами ПВО якобы было уничтожено 2 беспилотника, а еще 2 дрона средства радиоэлектронной борьбы якобы подавили в Брянской области.

Отметим, атаки дронов на столичный регион РФ становятся систематическими. 21 августа у Шойгу также пожаловались на атаку беспилотников в Московской области.

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