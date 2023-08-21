У Шойгу пожаловались на атаку беспилотников в Московской области

В Министерстве обороны РФ заявили о якобы атаке беспилотников в Московской области. Оккупанты традиционно отрапортовали об удачной работе ПВО. Как передает портал "Комментарии", об этом пишут российские пропагандистские, цитируя официальное заявление Минобороны РФ.

Минобороны РФ. Фото: из открытых источников

"21 августа около 06:50 по московскому времени пресечена попытка совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа", — говорится в сообщении.

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В Минобороны РФ рассказали, что зафиксировали пролет беспилотника над территорией Московской области. Отмечается, что сразу же были задействованы средства радиоэлектронной борьбы, что дало свои результаты. Беспилотник стал неуправляемым и обрушился на землю в районе населенного пункта Покровское Одинцовского района. В результате падения дрона разрушений и пострадавших нет.

Также по информации российских СМИ, московский аэропорт "Внуково" временно не принимает и не отправляет рейсы. В целях безопасности с 06:25 часть рейсов была перенаправлена в другие аэропорта.

Читайте также на портале "Комментарии" — война дронов в августе явно вышла на новый уровень. Со стороны россиян мы видим привычные налеты с использованием разного вида БПЛА, но с традиционным упором на "Шахеды". Со стороны Украины же были атаки морскими дронами по российском десантному кораблю "Оленегорский горняк" и подсанкционному нефтяному танкеру страны-агрессора SIG. Практически каждый день появляются новые данные об атаках с помощью беспилотников временно оккупированного Крыма. Всё чаще БПЛА залетают в Москву и Подмосковье. О чем говорит наращивание именно этой компоненты войны? Как ситуация с атаками дронов может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



