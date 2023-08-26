ВСУ начинают прорыв второй лини обороны на юге – что задумали россияне на Лиманском направлении

Ситуация на фронте в Украине развивается весьма динамично. В то время, как украинские войска имеют частичный успех на южном направлении, оккупанты не сдаются и пытаются продолжать давление в районе Кременной. Близки ли ВСУ к прорыву второй линии обороны россиян в Запорожской области? Почему враг так упорно штурмует позиции ВСУ на Лиманском направлении? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Видим начало прорыва второй линии обороны оккупантов

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью "ТСН" высказал мнение, что прорыв первой линии обороны врага на южном направлении – это факт.

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"Мы наблюдали за тем, как в последние месяцы Силы обороны Украины продвигались в первой линии обороны (Ред. – врага). Это происходило в Запорожской области, а также на административной границе Запорожской и Донецкой областей по левому и правому берегу реки Мокрые Ялы. Первая линия обороны прорвана фактически. Это произошло после того, как был забит в Запорожской области клин между Роботино и Вербовым. Именно там мы впервые вышли на вторую линию обороны", — рассказал эксперт.

Он обратил внимание на важность того, что над Роботино вновь поднят украинский флаг. Россияне потеряли один из ключевых опорных пунктов на этом направлении. Фактически он находится на грани первой и второй линии обороны противника.

По информации Коваленко, первая линия обороны российских оккупантов была глубиной около 5 км, а вторая линия – 10-15 км. Ее украинским войскам еще предстоит пройти.

Россияне очень серьезно давят, речь идет о Кременной, Лиманском направлении

Военный эксперт Павел Нарожный в эфире общенационального телемарафона высказал свое предположение, почему в то время, как ВСУ наступают активно на юге россияне пытаются усиливать давление в районе Кременной на Лиманском направлении.

Эксперт считает, что задача россиян – сфокусировать внимание украинского командование именно на Лиманское направление, тем самым ослабив наступательный потенциал в Запорожской области.

"Если рассматривать самый пессимистический сценарий, их задача сделать так, чтобы Украина свой фокус перенесла сюда. Чтобы сюда перевели стратегические резервы, и чтобы не было сил атаковать на южном направлении", – объясняет Павел Нарожный.

По его словам, если говорит о самом плохом для нас исходе, то оккупанты могут оттеснить ВСУ вплоть до Славянска.

"Пока никаких даже намеков на это нет, сейчас ВСУ держатся здесь... Если сравнивать с Бахмутом, здесь гораздо более лесистое место, то есть здесь леса, здесь не степь, здесь не юг, и здесь гораздо легче держать оборону", — подытожил аналитик.

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