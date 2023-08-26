ВСУ начинают прорыв второй лини обороны на юге – что задумали россияне на Лиманском направлении

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Кравцев Сергей
Ситуация на фронте в Украине развивается весьма динамично. В то время, как украинские войска имеют частичный успех на южном направлении, оккупанты не сдаются и пытаются продолжать давление в районе Кременной. Близки ли ВСУ к прорыву второй линии обороны россиян в Запорожской области? Почему враг так упорно штурмует позиции ВСУ на Лиманском направлении? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью "ТСН" высказал мнение, что прорыв первой линии обороны врага на южном направлении – это факт.
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Он обратил внимание на важность того, что над Роботино вновь поднят украинский флаг. Россияне потеряли один из ключевых опорных пунктов на этом направлении. Фактически он находится на грани первой и второй линии обороны противника.
По информации Коваленко, первая линия обороны российских оккупантов была глубиной около 5 км, а вторая линия – 10-15 км. Ее украинским войскам еще предстоит пройти.
Военный эксперт Павел Нарожный в эфире общенационального телемарафона высказал свое предположение, почему в то время, как ВСУ наступают активно на юге россияне пытаются усиливать давление в районе Кременной на Лиманском направлении.
Эксперт считает, что задача россиян – сфокусировать внимание украинского командование именно на Лиманское направление, тем самым ослабив наступательный потенциал в Запорожской области.
По его словам, если говорит о самом плохом для нас исходе, то оккупанты могут оттеснить ВСУ вплоть до Славянска.
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