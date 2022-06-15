"Азот" в Северодонецке может стать "Азовсталью", - британская разведка

Специалисты Британского министерства обороны отмечают, что сейчас видно, какой ущерб нанесла российская артиллерия областному центру Луганщины, в котором продолжаются тяжелые бои между оккупантами и ВСУ.

Фото Телеграм Луганская ОВА

В ежедневном отчете говорится, что уже больше месяца продолжаются тяжелые бои за Северодонецк, россияне там контролируют большую часть города. В настоящее время украинские военные удерживают промышленную зону завода "Азот", но этот завод может разделить судьбу "Азовстали", считают они.



"Подразделения ВСУ вместе с несколькими сотнями мирных жителей находятся в подземных бункерах на химическом заводе "Азот" в промышленной зоне города. Российские войска, вероятно, будут закреплены на Азоте и вокруг него, а украинские военные смогут выжить там под землей. Это, вероятно, временно не даст россии опрокинуть эти подразделения для выполнения других задач", — говорится в отчете.

Также специалисты подчеркнули, что маловероятно, что россия предусматривала такое мощное сопротивление или такое медленное, изнурительное конфликт во время своего начального планирования вторжения на территорию Украины.

По информации мэра Северодонецка, по состоянию на 15 июня, россияне пытаются штурмовать город по нескольким направлениям. Остающиеся в городе подразделения ВСУ продолжают бои с целью вытеснить россиян из центра города. Гражданских граждан там остается около 10 тысяч, гуманитарная ситуация критическая. Украинская сторона еще имеет пути сообщения с Северодонецком, но логистика доставки необходимого усложнилась из-за активных боевых действий.

Как писал портал "Комментарии", эксперт рассказал, что означают заявления о передаче Украине ядерного оружия от западных политиков и почему Запад думает, что россия блефует по поводу вероятности нанесения ядерного удара по другой стране.





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