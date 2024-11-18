Страшное ДТП в Хмельницком: пьяный водитель въехал в остановку с людьми (ВИДЕО)

ДТП в Хмельницком. Фото: Полиция Хмельницкой области

ДТП произошло сегодня, 18 ноября, в 07:20 на остановке по ул. Заречанской, 9 в городе Хмельницкий. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Полиции Хмельницкой области.

Водитель автомобиля BMW X6, двигаясь по ул. Заречанской, допустил столкновение с автомобилями "Skoda Octavia" и "Mazda", после чего въехал в остановку общественного транспорта.

В результате ДТП трое стоящих на остановке женщин (60, 56 и 53 лет) от полученных травм погибли.

Водитель находился за рулем с явными признаками опьянения. Полицейские задержали его на месте происшествия.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 7 до 12 лет заключения.





Ранее портал "Комментарии" сообщал:

На Харьковщине произошло страшное ДТП (ФОТО)

5 ноября около 11:20 в полицию поступило сообщение о масштабной аварии на выезде из поселка Песочин Харьковской области в направлении Полтавы. Установлено, что водитель Lexus не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с Renault Megane и Шевроле Niva. Затем автомобиль Renault в неуправляемом состоянии столкнулся с Ford Mustang . Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию полиции Харьковской области.

На месте происшествия погибла 47-летняя пассажирка транспортного средства Renault. С травмами разной степени тяжести доставлены в больницы водители автомобилей Lexus, Renault, Chevrolet, а также пассажир Chevrolet.